Tras una larga espera y con muchos fanáticos perdiendo las esperanzas de tener el DLC de uno de los mejores juegos del año pasado antes del fin de 2026, llegó una noticia inesperada. Team Cherry, el estudio independiente creadores de Hollow Knight, anunció ‘Cherry Time!’, una presentación especial en la que darán noticias sobre Silksong: Sea of Sorrow (probablemente su fecha de lanzamiento) y «más anuncios».

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La presentación se va a emitir el viernes 27 de noviembre de 2026 a las siguientes horas dependiendo del país de habla hispana en que se encuentren:

México : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Venezuela : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Argentina, Chile : 12:00 m.

: 12:00 m. España: 4:00 p.m.

Pueden ver la presentación en el canal oficial de Team Cherry en YouTube. Aquí mismo adjuntamos el video para que puedan verlo una vez empiece la emisión.

¿Qué van a mostrar en la presentación Cherry Time! de Team Cherry? Es casi seguro que veremos un nuevo tráiler del DLC Silksong: Sea of Sorrow y conoceremos su fecha de lanzamiento (la cual todavía existe la posibilidad de que sea en 2026). Pero lo más interesante es que la descripción dice que habrán «varios anuncios emocionantes». Pueden estar hablando de nuevo ‘merchandising’ de los juegos de la serie Hollow Knight, un nuevo juego o nuevos proyectos no relacionados con videojuegos.

No podemos esperar para descubrirlo.

Hollow Knight: Silksong está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, y para PC, Mac y Linux mediante Steam y GOG.