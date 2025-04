Do the Game: el docureality que revela la cruda realidad en el desarrollo de videojuegos

10 Chambers, el estudio detrás de GTFO y el próximo Den of Wolves, revela uno de los viajes creativos más intensos con un primer tráiler de Do the Game. Este es un docureality honesto e íntimo que sigue a un equipo de creadores que lo arriesgan todo para hacer realidad su visión. Este documental detrás de cámaras capta los triunfos, las luchas y la implacable ambición que alimentan el desarrollo de los juegos modernos, así como los conflictos que surgen constantemente, arriesgándolo todo.

En el corazón de Do the Game se encuentran 10 amigos que se propusieron crear Den of Wolves, un juego que creen que puede convertirse en el mejor juego de atracos de la historia. Tras el gran éxito de su primer juego, GTFO, han conseguido una importante inversión, pero con ella llega una intensa presión, plazos imposibles y la lucha constante por mantenerse fieles a su visión.

Cuando se dispusieron a capturar el interior de su viaje, 10 Chambers tomó la decisión consciente de no contenerse en nada –dejar que las cámaras rodaran, incluso cuando era incómodo–, dándolo todo para contar la auténtica historia del desarrollo de juegos modernos. Desde los avances creativos hasta los contratiempos más aplastantes, las luchas por la salud mental y la incesante exigencia de cumplir lo prometido.

«Con el éxito de GTFO y ahora trabajando en un gran título como Den of Wolves, puede parecer glamuroso», dice Oscar J-T Holm, cofundador de 10 Chambers. «Sin embargo, hacer crecer una empresa mientras se crea un juego puede ser increíblemente estresante y crear tensiones incluso entre amigos de toda la vida. A través de esta serie Docu-Reality, pretendemos ofrecer una mirada brutalmente honesta entre bastidores de todo esto».

Con Do the Game, 10 Chambers invita al mundo a ser testigo de la cruda realidad del desarrollo de videojuegos: el caos, la pasión y la presión de intentar hacer historia. «Odio hacer este documental», concluye Ulf Andersson, fundador de 10 Chambers.