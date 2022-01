Un nuevo juego de Doctor Who para celulares está en camino

Un nuevo juego de Doctor Who para celulares está siendo desarrollado gracias a una alianza entre East Side Games Group y BBC Studios. Las compañías anunciaron hace poco que el juego estará disponible para Android y iOS para más adelante en el 2022.

Según el comunicado, el título será una narrativa gratuita que traerá «compañeros y personajes del Who-niverse«. Por lo tanto, es posible que no solo veamos a Jodie Whittaker (la Doctor Who #13), quien dejará el papel próximamente, sino a otros personajes o Doctor Who previos.

Por otro lado, también se sabe que este juego pertenecerá al género «idle games» (incremental o de clics). Este implica títulos como Loop Hero o Cookie Clicker, en los que una acción simple y repetitiva como un clic de ratón puede hacer progresar en el juego y a menudo esta continúa sin siquiera realizar alguna acción (por eso el nombre de inactividad).

Por ahora no se han añadido más detalles sobre el nuevo juego para celulares de Doctor Who. No hay si quisiera un título, por lo que habrá que esperar un poco para averiguar datos como su aspecto y qué tan relacionado podrá estar con los sucesos de la serie. De hecho, es posible que sirva para anunciar al nuevo actor (o actriz) que encarnará al protagonista.

Los juegos de Doctor Who

Esta no es la primera vez que Doctor Who llega a los videojuegos, aunque sí se trata de la primera versión móvil de la clásica producción de la BBC. De hecho, la imagen de Jodie Whittaker ya se había visto retratada en la experiencia de realidad virtual Doctor Who: The Runaway (2020). Afortunadamente, la propia página oficial de Doctor Who reúne una lista de los títulos recientes que se han lanzado sobre esta franquicia.

Fuente: East Side Games Group