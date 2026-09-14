Fecha, habilidades y todo sobre Doctrine, el nuevo personaje de Overwatch, y los cambios a Sombra y Roadhog

Durante la celebración de BlizzCon 2026 no solo revelaron nuevos juegos y expansiones sobre «diablos», también revelaron varias novedades para Overwatch y revelaron a su nuevo personaje: el vampiro Doctrine. Vamos a conocer cuándo será su lanzamiento definitivo, cuáles son sus habilidades y de paso miraremos los cambios que harán a Sombra y Roadhog en el rediseño (‘rework’) que tendrán pronto.

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Empecemos con el nuevo personaje. Doctrine es un «vampiro» que viene del pueblo Shona en la República de Zimbabue. En realidad, su inmortalidad viene de sus experimentos cibernéticos y no de una maldición de beber sangre. Es aliado de Doomfist, como pueden ver en el tráiler de héroe en español que compartimos a continuación.

En el juego, será un personaje de soporte con capacidad para sanar a sus aliados y «nerfear» la salud de sus enemigos.

Habilidades de Doctrine

Arma: Cetro Eterno – Medio alcance. Sana a aliados, daña a enemigos y lanza ráfagas perforantes más potentes si está bajo el efecto Infusión.

Habilidad pasiva: Subrol Sobreviviente – Las habilidades de movimientos dan regeneración de salud pasiva.

Habilidad definitiva: Liberación – Despliega un enjambre de drones que reducen la salud máxima de los rivales y otorgan salud excedente a los aliados.

HABILIDADES

Infusión – Potencia el arma y efectos de las habilidades usadas a continuación.

Impulso oculto – Se arroha horizontalmente con reducción de daño. Vuela si está bajo el efecto de Infusión.

Drones Revitalizantes – Otorga un dron a un aliado que aumenta su velocidad de ataque y sanación. Si usó infusión, también se pone un dron a sí mismo.

VENTAJAS MENORES (NIVEL 2)

Gracia salvadora – Los drones revisalizantes restauran 40 de salud.

Extractor sanguíneo – Se cura un 60% del daño infligido con el arma con infusión

VENTAJAS MAYORES (NIVEL 2)

Transfusión – Reduce el tiempo de reutilización de Infusión de acuerdo al daño y curación realizado.

Costo de vida – Sacrifica 25 de salud máxima para aumentar la sanación del arma en 20%

¿Cuándo llega Doctrine a Overwatch?

Doctrine estuvo en una prueba gratis durante el fin de semana de BlizzCon. Si no tuvieron la oportunidad de jugar con él en esos días, tendrán que esperar a que sea agregado definitivamente al juego el 6 de octubre de 2026 junto con la llegada de la temporada 5.

Cambios a Sombra y Roadhog

Además del nuevo personaje Doctrine, otra gran novedad de la temporada 5 de Overwatch será el ‘rework’ o rediseño de los kits de habilidades de Sombra y Roadhog. Estos cambios serán tan radicales que Sombra dejará de ser un personaje de daño para pasar a ser un personaje de soporte.

Pueden ver cómo funcionarán sus nuevas habilidades y ventajas en la imágen a continuación.

Estos cambios ocurrirán el 6 de octubre de 2026.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.