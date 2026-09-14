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Fecha, habilidades y todo sobre Doctrine, el nuevo personaje de Overwatch, y los cambios a Sombra y Roadhog

♪ Vampiro, vampiro. Me curó el vampiro ♫

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Durante la celebración de BlizzCon 2026 no solo revelaron nuevos juegos y expansiones sobre «diablos», también revelaron varias novedades para Overwatch y revelaron a su nuevo personaje: el vampiro Doctrine. Vamos a conocer cuándo será su lanzamiento definitivo, cuáles son sus habilidades y de paso miraremos los cambios que harán a Sombra y Roadhog en el rediseño (‘rework’) que tendrán pronto.

Empecemos con el nuevo personaje. Doctrine es un «vampiro» que viene del pueblo Shona en la República de Zimbabue. En realidad, su inmortalidad viene de sus experimentos cibernéticos y no de una maldición de beber sangre. Es aliado de Doomfist, como pueden ver en el tráiler de héroe en español que compartimos a continuación.

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En el juego, será un personaje de soporte con capacidad para sanar a sus aliados y «nerfear» la salud de sus enemigos.

Habilidades de Doctrine

Arma: Cetro Eterno – Medio alcance. Sana a aliados, daña a enemigos y lanza ráfagas perforantes más potentes si está bajo el efecto Infusión.

Habilidad pasiva: Subrol Sobreviviente – Las habilidades de movimientos dan regeneración de salud pasiva.

Habilidad definitiva: Liberación – Despliega un enjambre de drones que reducen la salud máxima de los rivales y otorgan salud excedente a los aliados.

HABILIDADES

Infusión – Potencia el arma y efectos de las habilidades usadas a continuación.

Impulso oculto – Se arroha horizontalmente con reducción de daño. Vuela si está bajo el efecto de Infusión.

Drones Revitalizantes – Otorga un dron a un aliado que aumenta su velocidad de ataque y sanación. Si usó infusión, también se pone un dron a sí mismo.

VENTAJAS MENORES (NIVEL 2)

Gracia salvadora – Los drones revisalizantes restauran 40 de salud.

Extractor sanguíneo – Se cura un 60% del daño infligido con el arma con infusión

VENTAJAS MAYORES (NIVEL 2)

Transfusión – Reduce el tiempo de reutilización de Infusión de acuerdo al daño y curación realizado.

Costo de vida – Sacrifica 25 de salud máxima para aumentar la sanación del arma en 20%

¿Cuándo llega Doctrine a Overwatch?

Doctrine estuvo en una prueba gratis durante el fin de semana de BlizzCon. Si no tuvieron la oportunidad de jugar con él en esos días, tendrán que esperar a que sea agregado definitivamente al juego el 6 de octubre de 2026 junto con la llegada de la temporada 5.

Cambios a Sombra y Roadhog

Además del nuevo personaje Doctrine, otra gran novedad de la temporada 5 de Overwatch será el ‘rework’ o rediseño de los kits de habilidades de Sombra y Roadhog. Estos cambios serán tan radicales que Sombra dejará de ser un personaje de daño para pasar a ser un personaje de soporte.

Pueden ver cómo funcionarán sus nuevas habilidades y ventajas en la imágen a continuación.

Estos cambios ocurrirán el 6 de octubre de 2026.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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