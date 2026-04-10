Doki Doki Literature Club ha sido removido de Google Play Store por «contenido inapropiado»

La novela visual Doki Doki Literature Club —lanzada originalmente en 2017— se ha convertido en un juego legendario. Aunque aparenta ser una simple historia romántica, pronto descubrimos que es más que eso y esconde una perturbadora historia de horror que toca temas tan pesados como el suicidio, la autolesión y la salud mental. Aunque está disponible para un montón de plataformas desde hace tiempo y en diferentes versione (algunas de ellas gratis), apenas había llegado a dispositivos móviles a finales de 2025… pero no duró mucho en uno de ellos. Google decidió retirar DDLC de su plataforma Google Play y ya no se puede adquirir en teléfonos Android mediante esta tienda oficial.

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Mediante una publicación en sus cuentas oficiales en redes sociales, El desarrollador Dan Salvato y la distribuidora Serenity Forge anunció que según Google, «el contenido del juego viola los términos de servicio en su presentación de temas sensibles». Salvato explica que no está de acuerdo con esta decisión y recuerda que el juego es «ampliamente celebrado por representar la salud mental en formas que han conectado profundamente con jugadores en todo el mundo, ayudándolos a sentirse escuchados, comprendidos y menos solos en su viaje».

A statement regarding the removal of DDLC from the Google Play Store: — Serenity Forge (@serenityforge.com) 2026-04-09T21:33:41.934Z

El comunicado continúa diciendo que «están haciendo todo lo posible para encontrar un camino que permita reintegrar Doki Doki Literature Club en Google Play Store», pero también están mirando otras opciones alternativas para distribuir el juego en dispositivos móviles Android.

Por lo visto en las respuestas a las publicaciones, notas de la prensa y otras publicaciones, la comunidad de jugadores apoya totalmente a Dan Salvato y Serenity Forge en este asunto. Desde el año pasado estamos viendo una oleada de censura en las plataformas de videojuegos que ha sacado de distribución de tiendas como Steam juegos tan interesantes como Vile: Exhumed y Horses promovida por grupos ultraconservadores y servicios de pago como VISA y Mastercard. Aunque hay un claro rechazo a estas acciones, la naturaleza monopolística de la industria les ha permitido salirse con la suya hasta ahora.

Esperamos que DDLC regrese pronto a esta plataforma y si no lo han jugado, les recomendamos mucho que lo hagan. Como dijimos, se puede encontrar en versiones oficiales gratuitas en PC, así que no tienen excusa.

Doki Doki Literature Club está disponible en su versión original gratis para PC, Mac, Linux, iOS y en su versión Plus de pago para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Mac y PC.