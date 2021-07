Esta no es una novela visual común y corriente. Seguramente ya lo sabían y es precisamente esa la razón por la que ustedes, varios años después del lanzamiento del juego, adquirieron Doki Doki Literature Club Plus, una versión “mejorada” para PC y consolas que incluye nuevos elementos, historias y sorpresas.

También es probable que quieran mirar una guía para saber cómo desbloquear los diferentes finales, secretos e ilustraciones de este título, las cuales pueden mirar en el nuevo y misterioso explorador de archivos Metaverse.

Por eso, aquí les ofrecemos una guía sin ‘spoilers’ en la que encontrarán todo lo que necesitan para completar Doki Doki Literature Club Plus al 100%, ver todos los finales, desbloquear todas las imágenes y abrir todos los documentos secretos. Sigan muy atentos a GamerFocus porque muy pronto podrán encontrar también nuestra reseña del juego.

Todos los finales de Doki Doki Literature Club Plus

Final normal: lleguen al final del juego de forma normal (como si hubiera algo normal en la forma de jugar este título). Al llegar a la última escena, accedan al explorador de archivos Metaverse, vayan a la carpeta juego/personajes y eliminen el archivo monika.chr.

Final secreto: después de la primera partida, eliminen el archivo monika.chr en cualquier momento de la primera parte del juego.

Final verdadero: desbloqueen las primeras nueve ilustraciones digitales. Para hacer esto, deben jugar al menos tres veces la primera parte de Doki Doki Literature Club Plus creando poemas para cada una de las chicas: Sayori, Yuri y Natsuki. Cada partida debe enfocarse en una de ellas. Pueden hacer “trampa” para esto gracias al explorador de archivos Metaverse, pues en la carpeta ‘juego’ encontrarán un archivo llamado palabraspoemas.txt. Allí encontrarán las palabras que prefiere cada chica.



Tengan en cuenta que cuando estén en la partida en la que favorecerán a Yuri, deben ponerse de su lado cuando está discutiendo con Natsuki y viceversa. Si están favoreciendo a Sayori, deben pedir su ayuda en ese momento y responder “Me gustas” cuando hablen con ella antes del festival. Finalmente, deben esperar a que los monólogos de la escena final comiencen antes de eliminar el archivo monika.chr.



Tengan en cuenta que este final no es muy diferente del normal. Solo cambian algunos diálogos, las imágenes de los créditos permanecen a color y podrán ver un mensaje del creador del juego.

Final feliz: solo deben terminar la historia paralela ‘Iguales’ para verlo. Esta se desbloquea al ver las dos partes de las seis primeras historias.

¿Cómo leer los documentos del navegador de archivos de Doki Doki Literature Club Plus?

Si son curiosos, seguramente se pusieron a mirar las carpetas del navegador de archivos Metaverse de Doki Doki Literature Club Plus y encontraron documentos y archivos de texto que no se pueden abrir «a causa de un error». Para poder ver su contenido deben tratar de acceder a ellos en una hora específica, no importa si es a.m. o p.m.

Las pistas sobre las horas a las que pueden abrirlos están en otros archivos, correos y hasta en la pantalla de arranque del juego. Pero no se preocupen por eso, pues aquí les vamos a decir cuáles son. Estos documentos secretos contienen información críptica sobre la ‘metatrama’ de Doki Doki Literature Club Plus.