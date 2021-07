Doki Doki Literature Club Plus – Reseña (sin ‘spoilers’)

¿Están familiarizados con el mundo de los ‘dating sim’ o simuladores de citas? Este tipo de juegos son increíblemente populares en Asia, especialmente en Japón, y nos proponen —mediante selecciones de diálogos, minijuegos y mecánicas usualmente sencillas— tratar de conquistar a una de las chicas o chicos que habitan el mundo del juego. Aunque los ‘dating sim’ son considerados un producto ‘de nicho’ en occidente, hay muchos jugadores que los aman. No son raros los casos de personas que aprenden japonés e importan títulos como el reconocido Tokimeki Memorial para poderlos disfrutar.

Debido a su fama de culto, en los últimos años han salido títulos en occidente que parodian o le dan un giro inesperado a esta clase de juegos. Ahí tenemos el divertido Hatoful Boyfriend y el adorable Dream Daddy como ejemplos. Pero hay uno que resalta por encima de los demás: el infame y misterioso Doki Doki Literature Club (DDLC), que nos impactó en 2017 y está nuevamente en boca de todos gracias a una nueva versión ‘Plus’.

Si vieron el tráiler, seguramente tienen muchas dudas. ¿Por qué están describiendo a un simulador de citas como si fuera un juego de horror? A simple vista, Doki Doki Literature Club Plus parece ser uno más en la infinita lista de títulos del género con atractivas “chicas anime” en el que tenemos que elegir a la que más nos guste y tratar de conquistarla. Pero esta obra tiene “algo más”.

No vamos a decir qué es ese “algo más”. Los secretos de este juego merecen ser descubiertos por cada jugador y no queremos hacerle ‘spoilers’ a nadie. Sin embargo, las mismas advertencias que hace el tráiler y el mismo DDLC a la hora de comenzar a jugar ya pueden ser un ‘spoiler’ en sí. Creemos que esta es una obra que se hubiera beneficiado de ofrecer su sorpresa a un público que no la esperaba para nada, pero no podemos ignorar que esta clase de advertencias son completamente necesarias para evitar que algunas personas se encuentren con un contenido que pueda perjudicarlas emocionalmente.









Por favor, no ignoren estas advertencias. Cuando llegue el momento, algunos de ustedes dirán “¿eso era todo? Esperaba algo más grave” y sentirse engañados, pero otros podrían verse muy afectados. El autor de esta reseña fue uno de ellos.

En Doki Doki Literature Club tomamos el control de un estudiante de secundaria que es prácticamente obligado por Sayori, su amiga de la infancia, a unirse al club de literatura de la escuela. Una vez allí, descubre qué es el único miembro masculino. Estará rodeado de cuatro hermosas chicas: la animada Sayori, a quien conoce de toda la vida; la tímida Yuri; la agresiva Natsuki; y Monika, una estudiante perfecta, atlética y muy popular.

Además de algunos momentos en los que podemos elegir nuestra respuesta a una pregunta, la principal mecánica de este título es un minijuego de escribir poemas. Estamos en un club de literatura después de todo. El objetivo es seleccionar palabras de un listado, tratando de escoger aquellas que puedan gustarle a la chica con la que queremos pasar más tiempo. A medida que avanzamos en la trama, vamos conociéndolas mejor y aprendiendo cuáles son las palabras con las que cada una de ella se puede identificar.

Durante la primera parte del juego descubrimos que no todo es felicidad en el club de literatura. A medida que pasamos tiempos con las chicas vamos descubriendo problemas y dramas que, sorpresivamente, están tratados de una forma realista y responsable… hasta que llega un punto en el que se vuelven totalmente sensacionalistas y explotativos.

Doki Doki Literature Club y su versión Plus son obras que buscan deconstruir el género del ‘simulador de citas’. Quieren criticar algunos de sus elementos más problemáticos, pero no dejan de ser problemáticas por otras razones. Una vez se llega a uno de sus finales, vale la pena reflexionar sobre el mensaje que nos ha dejado y cómo nos sentimos al respecto, sobre todo si somos fanáticos del tipo de juegos que imita.

Cuando salió originalmente en 2017, DDLC era un juego gratis. De hecho, todavía podemos descargarlo sin costo alguno en itch.io y Steam. La nueva versión Plus de pago tiene una mayor resolución gráfica, seis nuevas historias paralelas, imágenes desbloqueables y una nueva interfaz que incluye un reproductor de música.

Aquellos que hayan jugado la versión original seguramente se preguntan cómo puede funcionar este juego en consolas. Después de todo, tiene elementos que solo tienen sentido al jugar en PC. La solución es el ‘Metaverse’. Cuando iniciamos el juego, accedemos a una especie de sistema operativo. Desde este tenemos acceso a los archivos del juego, música, elementos desbloqueables y más.

Aunque esta es una solución elegante para poder disfrutar el juego en consolas, la verdad es que Doki Doki Literature Club funciona mejor en PC y sin este elemento. Este agrega un nivel más de separación entre el jugador y la obra que afecta negativamente la interacción con ella.

Los veteranos de DDLC también querrán saber si vale la pena jugar esta versión para aprender más sobre la trama. El juego original estaba lleno de secretos que nunca fueron resueltos. Es verdad que en nuestra exploración del Metaverse vamos a enterarnos de toda una nueva ‘metatrama’ sobre lo que en verdad está ocurriendo, pero no creemos que aporte mucho a la historia de las chicas del club. Tampoco resuelve las dudas que ya teníamos sobre Libitina, El retrato de Markov y el Tercer Ojo. Revisen nuestra guía ‘sin spoilers’ de secretos para que descubran el nuevo misterio.

Las historias alternas tampoco hacen mucho. Estas básicamente cuentan la historia del club si el protagonista masculino nunca llega a él. Funcionan como capítulos de un ‘anime’ o ‘manga’ del género ‘slice of life’. No tiene nada de los elementos subversivos que hicieron famoso al juego en primer lugar. Si esperan más de eso, se van a decepcionar.

Otro problema de DDLC Plus es que nos anima a rejugar una y otra vez para conocer otros lados de la historia, desbloquear todas las ilustraciones y contenido secreto. Pero al hacerlo reduce progresivamente el impacto de sus sorpresas. Eventualmente nos vemos omitiendo los momentos más relevantes sin prestarles apenas atención. Resulta interesante conocer la historia de Natsuki, por ejemplo, si en nuestra primera partida nos enfocamos en Sayori o Yuri. El problema es que la impresionante experiencia de ‘la primera vez’ pierde fuerza con cada partida.

A causa de todo esto, resulta bastante curioso que la versión original y gratis de Doki Doki Literature Club nos parezca superior que la mejorada Plus de pago. Sin embargo, esta no carece de gracia. Para empezar, nos permite disfrutar (o sufrir) este intrigante título a los usuarios de consolas. Los fanáticos más dedicados encontrarán más mitología y secretos que descubrir. Además, tiene una excelente traducción al español.

Pero ya sea con la versión original de DDLC o la Plus, les recomendamos mucho que vivan esta experiencia —atendiendo las advertencias que hace al comienzo, eso sí— y busquen un camino hacia el corazón de una de las chicas del club de literatura. No se arrepentirán. Bueno… sí se van a arrepentir, pero ese es el punto.

Doki Doki Literature Club Plus 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Una historia intrigante y subversiva.

- Está lleno de secretos y tramas ocultas.

- Excelente arte estilo 'anime' y muy bien musicalizado.

- Una traducción casi perfecta al español. Lo que no nos gustó - La interfaz del Metaverso 'separa' al jugador de la narrativa.

- Los historias paralelas no aportan mucho a las tramas principales.

- Las advertencias de contenido pudieron ser mejor manejadas.

- La rejugabilidad reduce el impacto de la primera partida. En resumen Doki Doki Literature Club Plus (DDLC para los amigos) no es el primer videojuego que intenta deconstruir su propio género, pero la forma en que lo hace —especialmente para los jugadores que llegan sin saber qué les aguarda— lo hace digno de ser experimentado al menos una vez. Esta versión Plus tal vez no sea la mejor opción para los primerizos, pero los veteranos que NECESITAN más de Monika, Sayori, Natsuki y Yuri podrán obtener una nueva perspectiva sobre ellas gracias a las historias paralelas y jugar al detective con los nuevos secretos del Metaverso.

Reseña hecha con una copia digital de Doki Doki Literature Club Plus brindada por Serenity Forge.