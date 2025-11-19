Videojuegos

Doki Monsters: Quest podría ser el nuevo juego «no-Pokémon» clásico que tanta falta hace

Mejor tributo que nadie más.

Por Cesar Nuñez
Con Leyendas Pokémon: Z-A como el último lanzamiento RPG de la franquicia, son más los jugadores que añoran una nueva experiencia tipo Pokémon como las de la era 2D hasta Black 2 / White 2 para DS. Aquel estilo clásico de Pokémon es probable que Game Freak no quiera volver a tocar; ni a relanzar los clásicos de Game Boy/Color, Game Boy Advance y Nintendo DS en las consolas Switch. Es por eso que opciones independientes como Doki Monsters: Quest sea justo lo que necesitamos para rememorar las buenas épocas 2D de juegos coleccionistas de criaturas.

En Doki Monsters: Quest, cada paso de la aventura acerca a los jugadores a descubrir la verdad tras la desaparición de su amigo. A lo largo del camino, capturarán y entrenarán a más de 140 Doki Monsters únicos, cada uno con su propia apariencia, fortalezas y potencial táctico. Con ruidosas ciudades, misteriosas cuevas, mares tranquilos e imponentes montañas por explorar, el mundo está diseñado como un sentido homenaje a los clásicos RPG portátiles.

Los combates se desarrollan en un formato por turnos que combina el encanto clásico con la comodidad moderna. Los jugadores pueden acelerar los encuentros, activar o desactivar consejos opcionales, disfrutar de un registro de misiones claro y elegir entre una evocadora banda sonora de 8-bit o una tranquila versión para piano. Con más de 20 paletas de colores nostálgicas y nueve personajes jugables, cada aventura se siente única.

La aventura va más allá de la historia principal: incluye cacerías de monstruos raros tras completar el juego, múltiples variantes de monstruos –incluidas formas ultrarraras–, pesca y un mundo repleto de secretos por descubrir. Tanto si buscas estrategia, exploración o una escapada retro, Doki Monsters: Quest ofrece una versión moderna y entrañable de estimados clásicos.

Doki Monsters: Quest estará disponible para Nintendo Switch el 27 de noviembre.

Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
