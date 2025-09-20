Dónde aparece el Megazord en Fortnite

Fortnite sigue trayendo colaboraciones espectaculares, y una de las más llamativas es la llegada del mítico Megazord de los Power Rangers. Poder manejar a este titán es uno de los objetivos más buscados por los jugadores, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber para encontrarlo en el mapa y aprovechar sus poderes durante la partida.

¿Qué es el Megazord en Fortnite?

El Megazord es un vehículo especial disponible tanto en modo construcción como en cero construcción. Aparece como un evento dentro de la partida, donde deberás enfrentarte a una criatura titánica solo o en compañía de tu escuadra.

El jugador que más daño cause al Megazord obtendrá el Medallón del Megazord, un objeto mítico que activa un escáner cada 15 segundos para revelar la posición de jugadores cercanos. Esta ventaja estratégica puede marcar la diferencia en los combates finales.

Todas las habilidades del Megazord en Fortnite

El Megazord tiene cuatro habilidades principales que lo convierten en un titán dentro de la partida. Cada una funciona distinta y conviene usarlas según la situación:

Espadazo (80 de daño) – Es el ataque más fuerte cuerpo a cuerpo y puede golpear a varios rivales a la vez.

– Es el ataque más fuerte y puede golpear a varios rivales a la vez. Cañones (45 cada proyectil, 90 en total) – se lanzan dos tiros al mismo tiempo siendo ideal para generar zonas de control.

– se lanzan siendo ideal para generar zonas de control. Pisotón (70 de daño) – Perfecto para hacer daño en área debajo del Megazord en esas zonas difíciles de dar con el resto de los ataques, perfecto para los enemigos que estén demasiado cerca.

– Perfecto para hacer en esas zonas difíciles de dar con el resto de los ataques, perfecto para los enemigos que estén demasiado cerca. Escáner (sin daño) – Poder estratégico que sirve para detectar a los enemigos en un área alrededor del Megazord. Es útil cuando no logras identificar de donde proviene una fuente de daño, para esto lo mejor es usarlo en momentos clave y evitar así el cooldown

¿Dónde aparece Zordon en Fortnite?

Durante la partida, el Megazord se forma con una animación especial: diferentes partes emergen desde distintas zonas del mapa y se ensamblan en el aire, como en la serie original de los Power Rangers.

Este evento ocurre después del segundo círculo de tormenta y está precedido por pistas visuales y sonoras: una risa distorsionada y un rayo en el cielo marcan el lugar donde aparecerá Zordon, el mentor de los Power Rangers.

La ubicación de Zordon (y por tanto la del Megazord) es aleatoria en cada partida. A pesar de esto la comunidad ha identificado que suele aparecer con más frecuencia en zonas centrales del mapa. Para controlar el Megazord, debes ser el primer jugador en interactuar con Zordon cuando aparezca.

Consejos para conseguir manejar el Megazord más rápido