El viernes 11 de julio de 2025, para celebrar el estreno de la nueva película del hombre de acero en cines, Epic Games dio inicio al evento ‘Mira para arriba’ como parte de la colaboración con DC Comics. El elemento más llamativo de este evento es el ‘Llamado de Superman’, un objeto que nos permite transformamos en la poderosa ‘Forma Kryptoniana’. En esta guía les vamos a decir cuáles son los lugares en los que aparece el objeto mítico con el poder de Superman en el mapa de Fortnite para que puedan tomarlo antes que los oponentes.

Antes que nada deben saber que el ‘Llamado de Superman’ solamente aparece en un 50% de las partidas. Eso significa que no lo verán siempre que jueguen.

El mítico puede aparecer en mitad de la primera parte de las partidas (o sea, alrededor de un minuto después de la aparición del primer círculo) y aunque hay quienes dicen que puede aparecer en el segundo o tercer círculo, personalmente no lo hemos visto. Cuando aparece, todos los jugadores de la partida verán un mensaje que dice ¡Apareció el llamado de Superman!

El lugar en el que aparece es marcado en el mapa con el símbolo de Superman en blanco y negro, rodeado de un hexágono. Pueden ver cómo luce en la captura abajo.

En ese momento, tienen que ir lo más rápido posible al punto en que está antes de que alguien más lo tome. Si se les adelantan, verán un mensaje que dice Alguien obtuvo la Forma Kryptoniana y su ubicación será marcada en el mapa por el símbolo de Supermán en rojo y amarillo.

Si eso pasa, tendrán que esperar a otra partida en que aparezca el mítico para obtenerlo. Derrotar al jugador que lo tomó no hará que este reaparezca, aunque sí otorgará una bendición.

Dónde aparece el objeto mítico con el poder de Superman en el mapa de Fortnite

En el día inicial del evento hemos visto que el mítico de Superman puede aparecer en ocho lugares diferentes que se concentran en la parte central del mapa. Es posible que haya más lugares en los que aparezca y que no hemos descubierto o que agreguen más lugares a medida que avance el evento.

Son los siguientes:

Entre Vagones Varados y Academia Supernova

Al suroeste de Vagones Varados

Cerca del puente al norte de Vertiente Vulpina

Entre Distrito Delito y Vertiente Vulpina, al oeste de las montañas nevadas

Justo al norte de la montaña nevada que está al este de Vertiente Vulpina

Por el cruce de carreteras entre Vertiente Vulpina y Ciudad Utopía, al norte del río

Al norte de Ciudad Utopia, al otro lado de la bahía

Entre Ciudad Utopía e Industria Hidroeléctrica, al norte del punto de aparición anterior

Consejos para tomar el objeto mítico de Superman antes de los demás jugadores

Caigan y permanezcan en la zona central del mapa, al norte de Vertiente Vulpina . Desde allí estarán relativamente cerca a todos los puntos del mapa en que puede aparecer el poder de Superman.

. Desde allí estarán relativamente cerca a todos los puntos del mapa en que puede aparecer el poder de Superman. Háganse con un vehículo o con el Cubo de Surf. Eso hará que tengan más probabilidades de ganar la carrera hacia el Mítico una vez aparezca.

Les recordamos que esto está basada en los datos que hemos visto jugando y es posible que no lo hayamos visto todo. El objeto mítico de Superman puede aparecer en lugares del mapa de Fortnite que no hemos visto aún y por lo tanto no están indicados en la guía. Si ustedes descubren uno, por favor háganoslo saber en los comentarios o redes sociales para poder hacer una actualización.