Professor Layton and the New World of Steam de Level-5 finalmente sale el 9 de diciembre para Nintendo Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam). Sin embargo, aparte de las versiones digitales, solo contará con copias físicas en Japón. Lastimosamente Occidente no está entre las regiones que recibirán dichas versiones, así que la única opción para los interesados, es importar. También es importante recordar que tanto Nintendo Switch como Nintendo Switch 2 no tienen bloqueo regional.

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Esto significa que solo puedes importar una copia física de Professor Layton and the New World of Steam desde Japón y jugar en cualquiera de las dos consolas. El juego incluye soporte para varios idiomas, entre ellos castellano e inglés. En el caso de Switch 2, el cartucho consiste en una tarjeta con acceso a la descarga de 9.7 GB, o Tarjeta llave de juego. En su lugar, la versión para Nintendo Switch incluye el juego en el cartucho.

En tiendas como VGP, se puede adquirir la copia física de Professor Layton and the New World of Steam para Nintendo Switch y para Nintendo Switch 2 por $70 dólares canadienses. Esto por supuesto no incluye gastos de casillero o de envío a tu país en América o Europa. Otra opción es comprarlo directamente en sitios orientales como Playasia cuando esté disponible, pero su importación depende de los impuestos que debas cancelar en tu país.

Esperamos que en algún momento Level-5 considere distribuirlo físicamente en Occidente, pero esa es justamente una de las dificultades al no tener un distribuidor grande, como en el pasado Nintendo en el caso de las versiones para DS y 3DS. Recordamos que Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – Deluxe Edition para Switch sí tuvo copias físicas en Occidente.