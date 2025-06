Dónde está el ‘Objeto con una conexión profunda’ en el refugio de Sam en Death Stranding 2

Cerca del final del juego, tenemos que regresar al lugar en el que comenzó todo para poder viajar a la zona en que enfrentaremos al último jefe. No vamos a hacer ‘spoilers’, pero podemos decir que en el refugio de Sam se esconde un objeto con una conexión profunda con Amelie o con Higgs que puede ser difícil de encontrar y por eso en esta guía les vamos a decir cómo encontrarlo y así poder continuar hacia la recta final de Death Stranding 2: On The Beach.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Una vez volvemos al refugio de Sam, debemos Examinar a Lou en varias partes para poder continuar:

En la cuna con forma de nutria

En el colchón de juegos

En la entrada a la cocina

En el indicador de altura al lado de la puerta

Una vez hacemos todo esto, podemos interactuar con una de las fotos pegadas en la pared al lado de la entrada a la cocina, pero Dollman nos dirá que aunque es un bonito recuerdo, no es lo que buscamos.

Es muy posible que muchos de ustedes se hayan convencido de que el objeto que buscamos es el atrapasueños que hay colgado del techo, pero ese tampoco es el objeto en cuestión.

¿Dónde está el objeto que buscamos en el refugio de Sam?

Si ya están cansados de buscar por todos lados el «objeto con una conexión profunda con Amelie o Higgs» en el refugio de Sam para poder continuar la historia de Death Stranding 2: On The Beach, les vamos a dar una pequeña guía de donde encontrarlo: está en la cocina.

¿Todavía no lo encuentran? Entonces vamos a ser más específicos: está en el primer cajón del estante de la cocina en el que también se encuentra la plancha.

La primera vez que examinamos el cajón, Sam sacará la pistola que jugó un papel tan importante en el anterior juego, pero Dollman dirá que ese tampoco es el objeto. Lo que tenemos que hacer es examinar el cajón por segunda vez para que Sam encuentre finalmente el objeto que tiene una conexión profunda: la foto en la que aparece su madre Bridget y su esposa Lucy.

Cuando tomamos el objeto, abandonamos el refugio y finalmente podemos continuar hacia la última parte del juego.

Esperamos que esta pequeña guía indicándoles dónde está el objeto con una conexión profunda con Amelie y Higgs en Death Stranding 2: On The Beach les haya resultado útil.