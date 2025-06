Dónde están las instalaciones opcionales de México en Death Stranding 2: La artista y El bokka

Si ya terminaron con la sección de México, seguramente se dieron cuenta que hay unas secciones del mapa que quedaron por fuera de la red quiral. Esto se debe a que hay dos instalaciones que aunque no son necesariamente secretas, son opcionales y no tenemos que encontrarlas para proseguir con la aventura a Australia. Si son completistas y quieren algunas recompensas útiles para Sam en Death Stranding 2: On The Beach , esta guía les ayudará a encontrar estas instalaciones opcionales de México en las que están La artista y El bokka.

¿Dónde está la instalación de La artista en el mapa de México de Death Stranding 2?

Antes que nada, recuerden que NO pueden acceder a esta instalación si no han encontrado un paquete para la artista. Para mi, estos paquetes no aparecieron hasta que no iba muy avanzado en la historia de Australia y decidí regresar a México a explorar.

Una vez tengan uno (o si están confiados en que van a encontrar uno en el camino), pueden encontrar la instalación en el punto que indica el mapa. Recomendamos acercarse desde el sureste, subiendo una pendiente bastante inclinada hacia el punto marcado. También es posible llegar desde el noreste, cruzando el bosque y las montañas, pero es más complicado.

Una vez le entregamos el primer paquete, la artista nos permitirá unirla a la red quiral. A medida que subimos el nivel con ella, podemos desbloquear nuevos colores para personalizar nuestros uniformes de cargados, traje de Dollman, gafas, sombreros y para los vehículos.

Después de unir la artista a la red quiral, también nos mandará mensajes SSH con sus obras, las cuales podemos usar para decorar las habitaciones privadas de las instalaciones grandes. Estas obras son arte real de la artista Lauren Tsai.

¿Dónde está la instalación de El bokka en el mapa de México de Death Stranding 2?

Si ya pasaron por la instalación de East Fort Knot (F4) en Australia, recibieron el Esqueleto Bokka Niv.1 como recompensa y el encargado del refugio les contó que está inspirado en el trabajo de un cargador y escalador en México que nos anima a buscar.

Si regresamos al mapa de México, ahora podemos encontrar paquetes perdidos dirigidos a el bokka.

Tras recuperar uno, podremos ver en el mapa su ubicación. Está en un refugio camuflado como un roca al oeste de la Ciudad Nudo del Norte (C1). Podemos llegar fácilmente desde el sur, siguiendo el río hasta un punto en que debemos cruzarlo y seguir hacia el norte, como indica la siguiente imagen.

Cuando le entreguemos un paquete al bokka, nos pedirá que lo unamos a la red quiral. Su primer recompensa es muy útil son Botas de alpinismo que nos permiten subir pendientes pronunciadas con menos riesgo de resbalar.

Esperamos que esta pequeña guía para encontrar las instalaciones opcionales de La artista y el bokka en el mapa de México en Death Stranding 2: On The Beach les haya resultado útil.