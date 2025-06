Dónde están los laboratorios de tecnología de la academia en el mapa de Fortnite Capítulo 6 Temporada 3

Una de las misiones semanales de Fortnite Capítulo 6 Temporada 3 nos pide ‘Visitar un laboratorio de tecnología de la academia en cinco diferentes partidas’, pero no marca en el mapa dónde pueden estar (al menos no al momento de explorar las misiones). No se preocupen porque en esta pequeña guía les diremos cómo encontrarlos.

En cada partida de Batalla Campal/Cero Construcción aparecen cuatro laboratorios de tecnología en ubicaciones diferentes. Aunque no podemos ver dónde están en la pantalla de misiones o cuándo estamos en la isla inicial, son marcados en el mapa con el siguiente ícono desde el momento en que nos subimos al bus de batalla.

Veamos ahora todos los lugares del mapa de Fortnite Capítulo 6 Temporada 3 en los que pueden aparecer los laboratorios de tecnología de la academia. Estos lugares están indicados por un círculo rojo. El lugar indicado por la estrella roja es el laboratorio de la sede principal de la academia, que aparece en todas las partidas sin importar dónde aparezcan los otros cuatro. Es el edificio por el que deambula Superman.

Al sureste de la Base de la Resistencia

Al oeste de la entrada a la montaña en que está ubicada la Mansión del Barón

Al sur del Villa Vil

Al sur de Vertiente Vulpina

En la montaña helada al sur de Cruce Cañón

Al sureste del Estanque Endemoniado

Al otro lado de la bahía al sureste de Ciudad Utopía

En el edificio sureste de la Academia Supernova

Como ya dijimos, el laboratorio de tecnología de la sede de la Academia Supernova es fijo en todas las partidas de Batalla Campal/Cero Construcción, así que pueden caer ahí en cinco partidas seguidas para completar esta misión rápidamente.

Dentro de los laboratorios de tecnología de Fortnite encontramos objetos de héroes y hay una puerta de Rango A detrás de la que se esconden varias recompensas y un cofre de Rango S. Pueden aprender cómo funciona el sistema de Rangos leyendo esta guía.