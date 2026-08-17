Dónde están los Santuarios de las profundidades en el mapa de Snezhnaya en Genshin Impact y sus llaves (versión 7.0)

Ahora que finalmente podemos visitar la tierra del elemento Cryo, seguramente están recorriendo todas sus esquinas buscando sus secretos. Vamos a ayudarlos con una pequeña guía que les dice dónde encontrar todos los Santuarios de las profundidades en el mapa de Snezhnaya en Genshin Impact (en la versión 7.0) y las llaves necesarias para abrirlos.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Hoyoverse. Seguir

Santuarios de las profundidades de la versión 7.0

Los cuatro nuevos Santuarios de las Profundidades en esta versión de Genshin Impact están repartidos por las diferentes cuatro zonas de Snezhnaya. Vamos a revelar su ubicación exacta en el siguiente mapa.

1 – Santuario de la Cumbre Muertescarcha

Este es el más fácil de encontrar de los Santuarios de las Profundidades de Snezhnaya y está más o menos a mitad del mapa. Podemos encontrarlo entre las montañas al oeste de Svetloledovka.

2 – Santuario de la Cumbre Muertescarcha

Este Santuario es un poco complicado, pero no tanto por su ubicación sino por las circunstancias que lo rodean. Se encuentra entre unos riscos al sur de la Casa de las Hesperides en el sureste del mapa. El problema es que esta zona es extremadamente fría.

Aunque podemos llegar y abrir rápidamente la barrera antes de morir de frío, es mejor terminar primer la misión de mundo de la Casa de las Hesperides para que la temperatura se normalice y podamos alcanzar este lugar sin problemas.

3 – Santuario del Valle Plumaignea

Para alcanzar este Santuario de las profundidades oculto en Okurov primero tenemos que activar la misión de mundo en la parte oeste del mapa. En la cueva usamos una construcción de Cañón de Agarre cerca del gancho para encontrar a una niña misteriosa y después de hablar con ella en el gancho que aparece en la pared de metal.

Tras activar el primer punto de teletransporte de Okurov, bajamos hacia el sur siguiendo la montaña este y veremos el santuario.

4 – Santuario del Cementerio de Abedules Nevados

Para llegar a esta área debemos seguir las rutas de rieles al este de Snezhnogrado hasta poder desviarnos al norte. Atravesamos una cueva en la que debemos derrotar a unas quimeras y dehacemos la pared de hielo supremo para poder continuar hacia el norte donde hay otra Estatua de los Siete.

Siguiendo hacia el norte, podemos ver el Santuario en un campo abierto que se encuentre entre los restos de un tren y la Estatua de los Siete.

Llaves de los Santuarios de las profundidades en Snezhnaya

Estas son las tareas que debemos completar en Genshin Impact para conseguir llaves de los Santuarios de las profundidades en el mapa de Snezhnaya

Subir la Estatua de los Siete de Snezhnaya a Nivel 4

Subir la Estatua de los Siete de Snezhnaya a Nivel 6

Subir el punto de encuentro de la Gruta Cantomaréa (sureste del mapa) al nivel 3

Subir el punto de encuentro del Teatro Korolevski (Snezhnograd) al nivel 3

A medida que lleguen nuevas versiones, tendremos nuevos Santuarios de las Profundidades en zonas expandidas del mapa y podremos conseguir más llaves. Actualizaremos esta guía a medida que eso ocurra.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.