Dónde están todas las llaves sencillas de Silksong y las puertas que abren

Hay zonas opcionales en este juego que están llenas de secretos interesantes y objetos útiles pero que están detrás de puertas cerradas con cerradura. Hay un total de cuatro puertas de estas y para abrir cada una de ellas necesitamos una llave sencilla, pero no se preocupen porque en esta pequeña guía les diremos dónde están todas estas llaves en Silksong.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y las guías para encontrar todas las pulgas, herramientas, fragmentos de máscara y carretes de hilo.

Dónde están todas las llaves sencillas en Silksong

En el juego hay un total de cuatro llaves y así se consiguen.

Llave a la venta en Valle Óseo

Podemos comprarla en la tienda al lado de la Via Campana por 500 Rosarios

Llave en Camino del pecador

Al llegar a la habitación vertical que está en el lado derecho de esta zona —la que tiene la entrada a Aguas Biliares— seguimos seguimos hasta lo más alto donde nos espera un enemigo. Si lo derrotamos, nos dará la segunda llave sencilla que podemos obtener en Silksong.

Llave en Arenas de Karak

Llegamos a esta área subiendo por el lado izquierdo de la hermana que nos enseña el ataque cargado en Escalones Ajados.

En el extremo este de la zona hay una silla de descanso en el que descansa eternamente un insecto. Si lo revisamos encontramos la llave.

Llave a la venta en Enclave Cancioneril

Después de comprarle todos los objetos a la vendedora en Valle Óseo y activar el Primer Santuario para convertirlo en Enclave Cancioneril, podemos revisar su tablero de anuncios para activar el deseo de Silksong La comerciante ambulante, que nos pide encontrar a Jubilana en los primeros niveles de Cámaras Corales.

Se encuentra en esta habitación. Debemos derrotar a todos los enemigos allí para que aparezca.

Después de rescatar a Jubilana en Cámaras Corales para llevarla a Enclave Cancioneril (ver herramientas Agarre del Ascendente o Extensor de carrete), puede volver a desaparecer de nuevo tras un tiempo. Aceptamos el Deseo ‘La comerciante perdida’ en el tablón de anuncios y partimos hacia Memorium.

Seguimos su rastro hasta el punto que indican las imágenes, saltamos a través del techo y seguimos hacia la derecha para encontrarla. Eliminamos a los enemigos que la asedian y después de hablar con ella haremos que regrese a Enclave Cancioneril.

Cuando regrese a Enclave Cancioneril, podremos comprarle una llave sencilla por 650 Rosarios.

Dónde están las puertas que se abren con llaves sencillas

Como ya dijimos, en Silksong hay cuatro puertas que podemos abrir con llaves sencillas y vale mucho la pena abrirlas todas, pues esconden objetos útiles o áreas enteras tras ellas.

Puerta en Gusaneras

Una vez tengamos la llave y las habilidades Paso ágil y Capa de flotador, podemos alcanzar la parte izquierda del mapa, arriba del Valle (podemos subir el elevador hacia Hogar Musgoso si lo tenemos aqctivado). Así llegamos a una nueva zona llamada «Gusanera» en la que tenemos que avanzar evitando el ácido de una criatura. Al final del camino encontramos un Fragmento de máscara y una puerta cerrada en la que podemos usar la llave sencilla.

Esta es una zona grande y confusa pero con un gran premio si encontramos al alquimista que está trabajando allí y cumplimos su deseo.

Puerta en Muelles profundos

Justo debajo de la tienda de la forja hay una puerta que tenemos que abrir con una llave sencilla. Está donde indica la flecha roja del siguiente mapa.

Vale mucho la pena abrir esta puerta porque aunque no podemos explorar toda la sección de inmediato (vamos a necesitar eventualmente la Garra Elongada), podemos encontrar una pulga, un fragmento de carreta, la herramienta Piedra de pedernal, Metal artesano y eventualmente acceso a una nueva área.

Jaula en Camino del pecador

Con una de las llaves podemos liberar a uno de los npc más importantes. El Príncipe verde, que está atrapado en una jaula en Camino del pecador.

Si lo liberamos, más adelante podremos encontrarlo también en estos puntos del mapa.

No vamos a hacer spoilers, pero si hacen estos encuentros, podremos visitar un nuevo lugar en el Acto III.

Puerta en Altos Salones

Cerca del banco de descanso y la estación de Ventrisca de Altos Salones en la Ciudadela (justo antes de la arena de combate) hay una puerta que se abre con una llave sencilla.

Detrás de ella está la tesorería de la Ciudadela, lo que significa que encontraremos montones de Rosarios y la herramienta Cañón de Rosarios si exploramos bien.