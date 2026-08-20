Dónde están todas las partes de Wrixel en el mapa de Fortnite (misión ‘Crea tu propio Wrixel’)

Una de las skins más curiosas del pase de batalla de la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 es la de Wrixel. Este personaje claramente inspirado en Minecraft puede ser personalizado con partes que obtenemos completaando misiones especiales de la sección ‘Crea tu propio Wrixel’. Algunas de estas son tan sencillas como usar un código o hablar con cierto personaje, pero otras nos ponen a buscar sus diferentes partes en el mapa o activar ‘códigos de hackeo’ especiales.
- Mapa con todas las partes de Wrixel en Fortnite Capítulo 7 Temporada 4
- Todas las partes de Wrixel en Zona de la Colina Verde (Deriva)
- Todas las partes de Wrixel en Puerto Patífico (Lujo)
- Todas las partes de Wrixel en Boulevard Boscoso (Rubí)
- Todas las partes de Wrixel en Megalaberinto (Guarda Calavera)
- Otros estilos desbloqueables para Wrixel
- Más sobre Fortnite
A continuación vamos a decirles dónde encontrar todas y cada una de las partes de diferentes estilos de Wrixel en las ubicaciones del mapa de Fortnite Boulevard Boscoso, Zona de la Colina Verde, Puerto Patífico y Megalaberinto, así como los
Mapa con todas las partes de Wrixel en Fortnite Capítulo 7 Temporada 4
Aquí pueden localizar rápidamente los puntos en que se encuentran las partes de los diferentes estulos del atuendo Wrixel. Sigan leyendo para conocer en detalle la ubicación de cada uno.
Todas las partes de Wrixel en Zona de la Colina Verde (Deriva)
1 – Sobre esta montaña en la parte noreste de Colina Verde.
2 – En la parte central de la zona, al lado del río.
3 – Al oeste del punto de extracción, cerca de la parte donde aparece el NPC Sonic.
4 – Sobre el ‘loop’ en el centro de la zona.
Todas las partes de Wrixel en Puerto Patífico (Lujo)
1 – Dentro del sauna en medio de la zona. Es el edificio con el logo del patito con gafas oscuras en la puerta.
2 – En la parte este de Puerto Pacífico, cerca de los contenedores de basura.
3 – En un balcón de la parte sur de la zona urbanizada de Puerto Patífico.
4 – Dentro del bote con forma de pato.
Todas las partes de Wrixel en Boulevard Boscoso (Rubí)
1 – Dentro de este edificio en la parte norte de la zona
2 – Entre los árboles del parque cerca al teatro Golden Reel.
3 – Bajando por las escaleras al lado del canal en la parte noreste de la zona.
4 – En la parte suroeste de la zona.
Todas las partes de Wrixel en Megalaberinto (Guarda Calavera)
1 – En la zona centro-norte del laberinto
2 – Al oeste de la parte anterior de Wrixel.
3 – En la parte suroeste del laberinto.
4 – En la parte noreste del laberinto.
Otros estilos desbloqueables para Wrixel
Además de los estilos de la skin Wrixel que podemos conseguir recogiendo sus partes en el mapa, hay otros que se pueden obtener completando misiones específicas en Fortnite, hablando con ciertos NPC o activando los códigos de hackeo que aparecen en el mapa.
- Bananín – compra o mejora ocho hackeos de botín
- Lider del equipo cariñoso – usa cualquier hack de sala.
- Miausculos – adquiere ocho potenciadores a lo largo de diferentes partidas.
- Palito de pez – activa ocho glitches en consolas a lo largo de diferentes partidas.
- Lince – activa el código de hackeo en Sociedad Sofisticada
- Acrobático – activa el código de hackeo en Santuario Solitario
- Aura – activa el código de hackeo en Wonkeelandia
- Espíritu maligno – activa el código de hackeo en Boulevard Boscoso
- Jonesy – Hablar con Jones y preguntarle por su estilo Wrixel
- Hope – Hablar con Hope y preguntarle por su estilo Wrixel
- Ziggy – Completar nueve misiones de Ziggy
Si quieren saber dónde están los códigos de hackero de Lince, Acrobático y Aura o dónde se ubican Jonesy y Hope en el mapa para conseguir sus estilos de la skin Wrixel, solo tienen que rastrear la misión y sus ubicaciones quedarán automáticamente marcadas en el mapa.
Más sobre Fortnite
Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.