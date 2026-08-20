Dónde están todas las partes de Wrixel en el mapa de Fortnite (misión ‘Crea tu propio Wrixel’)

Una de las skins más curiosas del pase de batalla de la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 es la de Wrixel. Este personaje claramente inspirado en Minecraft puede ser personalizado con partes que obtenemos completaando misiones especiales de la sección ‘Crea tu propio Wrixel’. Algunas de estas son tan sencillas como usar un código o hablar con cierto personaje, pero otras nos ponen a buscar sus diferentes partes en el mapa o activar ‘códigos de hackeo’ especiales.

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A continuación vamos a decirles dónde encontrar todas y cada una de las partes de diferentes estilos de Wrixel en las ubicaciones del mapa de Fortnite Boulevard Boscoso, Zona de la Colina Verde, Puerto Patífico y Megalaberinto, así como los

Mapa con todas las partes de Wrixel en Fortnite Capítulo 7 Temporada 4

Aquí pueden localizar rápidamente los puntos en que se encuentran las partes de los diferentes estulos del atuendo Wrixel. Sigan leyendo para conocer en detalle la ubicación de cada uno.

Todas las partes de Wrixel en Zona de la Colina Verde (Deriva)

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1 – Sobre esta montaña en la parte noreste de Colina Verde.

2 – En la parte central de la zona, al lado del río.

3 – Al oeste del punto de extracción, cerca de la parte donde aparece el NPC Sonic.

4 – Sobre el ‘loop’ en el centro de la zona.

Todas las partes de Wrixel en Puerto Patífico (Lujo)

1 – Dentro del sauna en medio de la zona. Es el edificio con el logo del patito con gafas oscuras en la puerta.

2 – En la parte este de Puerto Pacífico, cerca de los contenedores de basura.

3 – En un balcón de la parte sur de la zona urbanizada de Puerto Patífico.

4 – Dentro del bote con forma de pato.

Todas las partes de Wrixel en Boulevard Boscoso (Rubí)

1 – Dentro de este edificio en la parte norte de la zona

2 – Entre los árboles del parque cerca al teatro Golden Reel.

3 – Bajando por las escaleras al lado del canal en la parte noreste de la zona.

4 – En la parte suroeste de la zona.

Todas las partes de Wrixel en Megalaberinto (Guarda Calavera)

1 – En la zona centro-norte del laberinto

2 – Al oeste de la parte anterior de Wrixel.

3 – En la parte suroeste del laberinto.

4 – En la parte noreste del laberinto.

Otros estilos desbloqueables para Wrixel

Además de los estilos de la skin Wrixel que podemos conseguir recogiendo sus partes en el mapa, hay otros que se pueden obtener completando misiones específicas en Fortnite, hablando con ciertos NPC o activando los códigos de hackeo que aparecen en el mapa.

Bananín – compra o mejora ocho hackeos de botín

compra o mejora ocho hackeos de botín Lider del equipo cariñoso – usa cualquier hack de sala .

usa cualquier . Miausculos – adquiere ocho potenciadores a lo largo de diferentes partidas.

adquiere ocho potenciadores a lo largo de diferentes partidas. Palito de pez – activa ocho glitches en consolas a lo largo de diferentes partidas.

activa ocho glitches en consolas a lo largo de diferentes partidas. Lince – activa el código de hackeo en Sociedad Sofisticada

activa el código de hackeo en Sociedad Sofisticada Acrobático – activa el código de hackeo en Santuario Solitario

activa el código de hackeo en Santuario Solitario Aura – activa el código de hackeo en Wonkeelandia

activa el código de hackeo en Wonkeelandia Espíritu maligno – activa el código de hackeo en Boulevard Boscoso

activa el código de hackeo en Boulevard Boscoso Jonesy – Hablar con Jones y preguntarle por su estilo Wrixel

Hablar con Jones y preguntarle por su estilo Wrixel Hope – Hablar con Hope y preguntarle por su estilo Wrixel

Hablar con Hope y preguntarle por su estilo Wrixel Ziggy – Completar nueve misiones de Ziggy

Si quieren saber dónde están los códigos de hackero de Lince, Acrobático y Aura o dónde se ubican Jonesy y Hope en el mapa para conseguir sus estilos de la skin Wrixel, solo tienen que rastrear la misión y sus ubicaciones quedarán automáticamente marcadas en el mapa.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.