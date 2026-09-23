Dónde están todas las postales extrañas de Silent Hill: Townfall

Los objetos coleccionables de Silent Hill: Townfall son una misteriosa colección de «postales extrañas» que están repartidas por todo el pueblo. ¿Dónde están y para qué sirven? Eso es lo que vamos a decirles en esta guía

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También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y la guía con las soluciones a todos sus acertijos.

Hay un total de 15 postales extrañas escondidas en los mapas de Silent Hill: Townfall. Algunas de ellas son imágenes tridimensionales como esas que se pusieron tan de moda en los años 90 y para las cuales tenemos que entrecruzar los ojos para ver qué tienen. Las otras tienen imágenes más normales, pero no menos crípticas.

¿Para qué sirven estas postales? Demás de desbloquear el logro/trofeo ‘Veo borroso’ analizar la colección completa nos da una pista muy importante para sacar el final de ciencia ficción.

Pero nos estamos adelantando. Vamos a ver dónde están todos estos objetos y recuerden que todas las postales se encuentran al jugar con Simon. No hay postales en las secciones de Zoe ni de Richard.

Postales de la Parte 1 – Llegada

1 – Dentro de la tienda de videos en el extremo oeste de la costanera (primer mapa).

2 – En el callejón al suroeste del parque. Podemos llegar allí tras obtener el bisturí en la clínica.

3 – En el muro en el extremo noroeste del primer mapa.

4 – Dentro de la habitación en el último piso del edificio frente a la casa de Jess en la parte alta de la costanera.

Postales de la Parte 2 – Zoe

5 – Cuando volvemos a controlar a Simon y vamos camino al centro médico. En el callejón al oeste del teléfono público.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

6 – Con Simon, salimos del primer piso edificio de apartamentos frente al Centro Médico por la puerta trasera y entramos en el último cobertizo hacia la izquierda.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

Postales de la Parte 3 – El paciente

7 – Tras terminar de atender el paciente con Zoe en la Parte 3 y recuperar el control de Simon, debemos recordar la clave de la habitación de radiografías (7103) y entrar a ella para encontrar otra postal extraña.

8 – En la habitación 06 del pabellón W en el Hospital Diferente. Debemos conseguir primero la llave maestra de la zona.

9 – En la habitación 08 del pabellón P, dentro del gabinete médico que hay en la pared.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

Postales de la Parte 4 – Clara Woods

10 – Tras llegar al pueblo y pasar por la calle cubierta de enemigos, giramos a la derecha y seguimos con cuidado hasta observar este callejón. Al final de este encontraremos una caseta con la postal.

Cuando recorremos esta zona aún no tenemos el mapa

11 – Dentro de uno de los cajones en la habitación de la parte superior de Clara Woods.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

12 – En la ventana de la tienda al frente de Atlas Computers, donde vamos a buscar cómo reparar el diskette. Rompemos la ventana y tomamos una de las últimas postales extrañas de Silent Hill: Townfall.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

13 – Al fondo de la calle de la ladera superior en Clara Woods.

14 – En el apartamento donde usamos las cintas para cambiar entre ayer, mañana, hoy, etc. Ponemos el cassette de Mañana y salimos por la puerta trasera. Pasamos agachados a uno de los almacenamientos del frente y tomamos la postal.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

Postales de la Parte 5 – Richard

No hay postales extrañas en esta sección de Silent Hill: Townfall.

Postales de la Parte 6 – Simon

15 – Avanzamos hasta pasar por una escalera corta y atravezamos una puerta de ventilación. En la siguiente intersección volteamos a la derecha. Luego a la izquierda y seguimos hasta ver la postal en el piso.

Cuando pasamos por esta sección aún no tenemos el mapa.

Pronto agregaremos las imágenes correspondientes.

Ahora que tienen todas las postales, comiencen una Nueva Partida+ y avancen hasta la parte 2 (no olviden mirar el libro en la casa de Zoe). Cuando volvamos a controlar a Simon y recibamos el revolver, entramos al Hotel y vamos hacia la puerta con el código.

No les vamos a decir cómo solucionar este acertijo, pero sí que la clave para resolverlo está en las postales extrañas. Saquen papel y lapiz.

Silent Hill: Townfall está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.