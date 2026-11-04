Dónde están todos los Ámbares en Valor Mortis

Los ámbares son uno de los coleccionables más interesante de Valor Mortis, mucho más que las mejoras al ferrofluido que usamos para curarnos y los objetos con los que hacemos las armas porque agregan habilidades pasivas que definen nuestro build y la forma en que jugamos. En esta guía —actualmente en construcción— vamos a decirles dónde y cómo encontrar estos objetos.

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Pronto tendremos también nuestra reseña de este título.

I – Campo de Batalla

Pozo sin fondo

Tras obtener la habilidad Transmutación ígnea nos devolvemos por el camino principal hasta que vemos esta caverna bloqueada por una membrana. La destruimos con fuego y en su interior encontramos un cofre con el primero de los ámbares del juego.

Persistencia de transmutación

Mientras exploramos la zona destruida después del Arco de la ofensiva, podemos encontrar esta zona bloqueada por una membrana. La destruimos con Transmutación ígnea y veremos el cofre.

Mano de Hierro

Tras pasar por el Campo de batalla abierto en la zona del Arco de la Ofensiva, llegamos a esta intersección. Seguimos el camino de la derecha donde hay un enemigo y el cofre que contiene el ámbar.

Duelista concentrado

Después de obtener la pistola en el capítulo II podemos volver al Campo de Batalla y deshacer el camino hasta el punto en el que encontramos este obstáculo que ahora podemos destruir (recomendamos esperar hasta desbloquear el viaje rápido para hacerlo).

Al otro lado encontramos a uno de los Juramentados de la Guardia Eterna. Al derrotarlo podemos abrir el cofre que protege y conseguir uno de los ámbares más útiles de Valor Mortis en este punto del juego.

II – Valle de las cenizas

Blindaje indestructible

En la sección del Indicador avanzamos hasta la parte en que enfrentamos el primer Granadero —enemigo de dos cabezas que arroja explosivos— lo derrotamos y abrimos el cofre.

Juego de manos

Antes de llegar al farol Camino arrasado podemos hablar con un hombre escondido dentro de un vagón de tren, dando comienzo a la misión opcional Una despedida silenciosa.

Avanzamos bajando por el puente roto hasta desbloquear el elevador. Mientras vamos subiendo, veremos una cueva cubierta por una membrana a medio camino. Nos bajamos allí y la destruimos con fuego para encontrar un enemigo más difícil de lo usual. Lo derrotamos y leemos la carta que está al final de esta habitación.

Si seguimos avanzando por el nivel, llegaremos de nuevo al vagón, donde podemos elegir si decirle al ajudant qué pasó con sus compañeros. Como recompensa recibimos otro de los ámbares.

Perfeccionismo

Tras cruzar el puente destruido en Camino arrasado y regresar pasando por debajo de este (donde hay tres enemigos esperando) vemos un camino hacia la derecha que nos lleva hacia un enemigo muy difícil: un Juramentado de la Guardia eterna.

Recomendamos primero avanzar hasta abrir el atajo hasta el farol y regresar. Al eliminarlo podemos abrir el cofre que hay en la zona y obtener el ámbar.

Al derrotarlo también se da inicio a la misión opcional Los Juramentados.

Dominatus

Dentro del Campamento militar del ejército en Valle de las cenizas, en la zona por donde ronda un granadero, hay una carpa grande con un cofre que contiene un ámbar.

Excedente

Tras cruzar el campamento militar, en la parte donde está el cañón que debemos disparar para romper la puerta, también hay una cueva que se abre quemando una membrana.

En su interior, disparamos contra la lámpara que está al otro lado del pozo de veneno y se revela un punto debil al que podemos disparar. Eso abre camino para balancearnos al otro lado y buscar la salida de la cueva en la que está el cofre con otro ámbar.

Brebaje potente

En la Cantera, tras la «caída», pasaremos junto a una membrana que podemos destruir con fuego. Detrás de ella hay un par de enemigos y el cofre con el ámbar.

Pesadilla del tirador

Tras llega a lo alto de la Cantera, en lugar de seguir el camino hacia la iglesia abandonada, seguimos el camino de la izquierda tras las cajas y llegaremos a una de las torres de vigilancia. En lo alto de ésta está el cofre con el ámbar.

III – Aldea derrotada

Cosecha abundante

Poco después de encontrar el primer farol (Campos) encontramos El Espantapájaros y comenzamos su misión opcional, la cual requiere encontrar dos objetos.

El primero es el Colgante del amante que se encuentra al pie de un árbol con una cruz en la misma zona. El segundo es la Carta con un dibujo que se encuentra en el segundo piso de la casa del pozo que sirve como atajo y que encontramos más adelante en el mismo nivel.

Cuando tengamos los dos objetos, volvemos con el espantapájaros y William notará que los cuervos salieron volando.

Podemos seguir los cuervos atravesando la casa atajo (donde encontramos la carta) y luego siguiendo el camino de la derecha hacia un granero que tiene la planta baja llena de puntos explosivos. Subimos al segundo piso y encontramos un recuerdo. Tras verlo completamos la misión El espantapájaros y recibimos el ámbar.

Final volátil

Este ámbar se encuentra en el piso de abajo del mismo granero en el que terminamos la misión opcional El Espantapájaros (ver ámbar anterior en esta misma guía). Debemos disparar a los puntos exposivos a buena distancia para abrir paso hacia el cofre que lo contiene.

Promesa del mañana

Tras avanzar por la sección del Mercado encontramos una cuna dentro de una casa y oímos un bebé llorando, lo que activará la misión opcional Nana.

En el patio de la misma casa encontramos la Llave desgastada. Con esta podemos devolvernos a la casa cerrada que está al otro lado del puente, cerca del farol ‘Mercado’.

Tomamos el juguete y lo llevamos de regreso a la cuna. Así obtendremos el ámbar.

Furia del guerrero

El cofre está en la zona del Mercado, en el segundo piso del edificio donde está el pelotón de fusilamiento. Salten antes de abrirlo porque el balcón se cae si pisan donde no deben.

IV – Cavernas

Pozo sin fondo (Nivel 2)

Poco después de pasar por el primer farol del nivel (Últimos rayos del sol) encontramos la carta de una mujer que se quedó esperando a su marido. Al leerla comenzará la misión secundaria Añoranza.

Avanzamos hasta una zona llena de enemigos. En esta hay un agujero en el piso por el que podemos dejarnos caer a una nueva zona donde hay un río subterráneo. Al final de esta encontramos una carta sobre un bote. La tomamos y la llevamos de regreso al comienzo del nivel (cerca del farol Últimos rayos del sol) para completar la misión secundario y recibir el ámbar como recompensa.

Dominatus (Nivel 2)

Después del primer farol del nivel llamado Últimos rayos del sol avanzamos hasta una zona llena de enemigos entre los que hay uno de ojos brillantes con una calavera al lado de su barra de salud.

Este enemigo es más difícil que los demás, pero si lo eliminamos obtenemos este ámbar.

Agarre del lunático

Nos dejamos caer en la cueva subterránea donde encontramos al enemigo que se ve en la primera foto. Podemos derrotarlo o correr a abrir el cofre que tiene el ámbar en el lado izquierdo de la habitación.

Tiro de la suerte

Después de encontrar a Lucjan en las cavernas, avanzamos hasta un punto en que somos atacados por un Granadero que podemos derrotar disparando al punto debil de una estalactita que hay sobre él. Tras hacerlo aparecerá el cofre con este ámbar.

Perfeccionismo (Nivel 2)

Tras obtener la habilidad de transmutar objetos que se mueven para detenerlos avanzamos hasta la sección de Saliente llorón donde debemos controlar el ascenso y descenso de una caja para avanzar. La usamos para llegar a la parte más alta de la habitación y encontramos a otro de los Juramentados de la Guardia Eterna.

Tras derrotarlo podemos abrir el cofre y tomar el ámbar.

V – Valle de la ira (incompleta)

Regeneración de heridas

Exploramos la primera casa del lado derecho tras el farol Campo de acónito y tras observar las cartas y los recuerdos se activará la misión El muchacho perdido. Luego exploramos la parte de atrás de la misma casa para encontrar una marca al lado de una puerta cerrada.

Avanzamos por el nivel hasta cruzar un puente que tiene un camino hacia la izquierda a través de una cueva protegida por un ‘Voluntario’. Si nos adentramos en la cueva enfrentaremos un enemigo de alto nivel prendido en fuego.

Tras derrotarlo, avanzamos por la pendiente que está en la misma plataforma y eventualmente encontramos un cadáver con la llave de la bodega.

Con la llave en nuestro poder, regresamos a la casa del comienzo del nivel y bajamos a la bodega para revisar la carta y completar la misión. Allí mismo hay un cofre que contiene uno de los ámbares más útiles de esta guía de Valor Mortis.

Intercambio equivalente

Se obtiene al derrotar el enemigo de alto nivel prendido en fuego que encontramos en la cueva mientras buscamos la llave de la bodega. Vean los detalles del ámbar anterior para saber más.

VI – Hondonada Maldita (incompleta)

En construcción

VII – Las afueras (incompleta)

En construcción

VIII – Universidad (incompleta)

En construcción

IX – Fortaleza (incompleta)

Tragafuego

Podemos obtener este ámbar al derrotar al enemigo del Batallón de Hierro que se encuentra al comienzo del nivel. Es posible conseguirlo tan pronto como en el capítulo 3, pero puede resultar muy difícil en ese momento.

En construcción

Esperamos pronto tener completa esta guía de ámbares de Valor Mortis.