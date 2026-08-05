Dónde están todos los archivos en los mapas de Beast of Reincarnation

Si buscan sacar el logro/trofeo Sabelotodo de Beast of Reincarnation o al menos conocer mejor el ‘lore’ del juego, les recomendamos seguir esta guía que les dice cómo leer todos los 21 archivos o documentos que hay repartidos por los mapas.
- Área de seguridad de Ogouchi
- Diario del Centinela de Almacén
- El peor enemigo del Gólem
- Me llevo la llave amarilla
- Delirios de un incendiario
- Zona de civilización antigua
- Terrazas del gran muro
- Zona del peregrino
- Enciende las hogueras
- Zona de Matsukawa
- Deterioro del alma
- Investigación en la capital
- Cuerpo de hierro
- Insuficiente
- Vestigios en las nubes
- Recuerdos…
- El legado del doctor
- Bajo la colonia
- Sueños inalcanzables
- Señales de vida
- Zona del árbol gigante
- Más sobre Beast of Reincarnation
También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.
Área de seguridad de Ogouchi
Diario del Centinela de Almacén
Dentro de una casta de vigilancia en la parte este del mapa.
El peor enemigo del Gólem
Tras subir en el elevador en la parte oeste del centro del mapa.
Me llevo la llave amarilla
Entramos a la Subciudad 02 en la parte noroeste del mapa y avanzamos hasta derrotar todos los enemigos y abrir la puerta sellada. Dentro está el documento junto con otras recompensas.
Delirios de un incendiario
Dentro de la casa en lo alto de la cascada en la esquina suroeste del mapa.
Zona de civilización antigua
Descubre los Santuarios de vena dragón
Avanzamos hasta el santuario que está en el camino principal, antes del primer campamento del mapa. Al activarlo aparecerá el archivo en pantalla que es más bien un tutorial.
Anhelo por la superficie
Después de derrotar por primera vez al Nushi Lacerta, nos devolvemos a la Presa y veremos que se abrió un acceso que antes estaba sellado con una luz azul. En su interior interactuamos con el gólem en el piso.
Terrazas del gran muro
¿Qué es el Pecado?
Avanzamos hasta el primer campamento. Cerca a este encontramos el cuerpo de un Gólem con el archivo.
Transgresiones
Al final del «Laberinto del pecado» en la parte sureste del mapa.
Diario de un Peregrino
En la parte noreste del mapa encontramos una especie de zona industrial con un acceso subterráneo.
Avanzamos hasta el final de la zona y tras derrotar al Gólem de Élite podemos encontrar este archivo.
Zona del peregrino
Enciende las hogueras
En el centro del campanario.
Zona de Matsukawa
Deterioro del alma
Dentro de la colonia. Al lado de uno de los Santuarios de vena de dragón en la parte sureste de la colonia.
Investigación en la capital
Dentro de la colonia. En la parte este de la colonia tras cruzar una de las puertas, en los restos de un gólem.
Cuerpo de hierro
Dentro de la colonia, vamos a la parte superior del anillo central y nos arrojamos al puente de la imagen en la zona suroeste. Dentro está el cuerpo de un Gólem con el archivo.
Insuficiente
Dentro de la colonia buscamos este acceso hacia la parte suroeste para encontrar la biblioteca. Avanzamos hasta el final donde hay un enemigo de élite protegiendo el último de los archivos de esta zona de Beast of Reincarnation.
Vestigios en las nubes
Dentro de la colonia buscamos este acceso a la parte oeste. Es una habitación que parece un templo y en su interior está el documento.
Recuerdos…
Está en la parte noreste de la Colonia. Cruzando una de las puertas de los pasillos elevados que está protegido por un malefacto feroz junto a un Santuario.
El legado del doctor
En la parte inferior de la colonia. En el laboratorio.
Bajo la colonia
En la parte inferior de la colonia. En el laboratorio. Cerca del documento anterior.
Sueños inalcanzables
Al lado de la palanca de activación que usamos para abrir la puerta a la siguiente zona en la colonia.
Señales de vida
En la misma habitación del archivo anterior.
Zona del árbol gigante
Informe del Doctor S
Lo obtenemos al final del nivel, justo después de derrotar al segundo Nushi.
Si han tomado todos archivos indicados en esta guía, al tomar este último podrán conseguir el logro/trofeo Sabelotodo de Beast of Reincarnation
Más sobre Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.