Videojuegos

Dónde están todos los archivos en los mapas de Beast of Reincarnation

Los secretos de Shambala.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 5 min

Si buscan sacar el logro/trofeo Sabelotodo de Beast of Reincarnation o al menos conocer mejor el ‘lore’ del juego, les recomendamos seguir esta guía que les dice cómo leer todos los 21 archivos o documentos que hay repartidos por los mapas.

Contenido:

También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

- Publicidad -

Área de seguridad de Ogouchi

Diario del Centinela de Almacén

Dentro de una casta de vigilancia en la parte este del mapa.

El peor enemigo del Gólem

Tras subir en el elevador en la parte oeste del centro del mapa.

Me llevo la llave amarilla

Entramos a la Subciudad 02 en la parte noroeste del mapa y avanzamos hasta derrotar todos los enemigos y abrir la puerta sellada. Dentro está el documento junto con otras recompensas.

Delirios de un incendiario

Dentro de la casa en lo alto de la cascada en la esquina suroeste del mapa.

Zona de civilización antigua

Descubre los Santuarios de vena dragón

Avanzamos hasta el santuario que está en el camino principal, antes del primer campamento del mapa. Al activarlo aparecerá el archivo en pantalla que es más bien un tutorial.

Anhelo por la superficie

Después de derrotar por primera vez al Nushi Lacerta, nos devolvemos a la Presa y veremos que se abrió un acceso que antes estaba sellado con una luz azul. En su interior interactuamos con el gólem en el piso.

Terrazas del gran muro

¿Qué es el Pecado?

Avanzamos hasta el primer campamento. Cerca a este encontramos el cuerpo de un Gólem con el archivo.

Transgresiones

Al final del «Laberinto del pecado» en la parte sureste del mapa.

Diario de un Peregrino

En la parte noreste del mapa encontramos una especie de zona industrial con un acceso subterráneo.

Avanzamos hasta el final de la zona y tras derrotar al Gólem de Élite podemos encontrar este archivo.

Zona del peregrino

Enciende las hogueras

En el centro del campanario.

Zona de Matsukawa

Deterioro del alma

Dentro de la colonia. Al lado de uno de los Santuarios de vena de dragón en la parte sureste de la colonia.

Investigación en la capital

Dentro de la colonia. En la parte este de la colonia tras cruzar una de las puertas, en los restos de un gólem.

Cuerpo de hierro

Dentro de la colonia, vamos a la parte superior del anillo central y nos arrojamos al puente de la imagen en la zona suroeste. Dentro está el cuerpo de un Gólem con el archivo.

Insuficiente

Dentro de la colonia buscamos este acceso hacia la parte suroeste para encontrar la biblioteca. Avanzamos hasta el final donde hay un enemigo de élite protegiendo el último de los archivos de esta zona de Beast of Reincarnation.

Vestigios en las nubes

Dentro de la colonia buscamos este acceso a la parte oeste. Es una habitación que parece un templo y en su interior está el documento.

Recuerdos…

Está en la parte noreste de la Colonia. Cruzando una de las puertas de los pasillos elevados que está protegido por un malefacto feroz junto a un Santuario.

El legado del doctor

En la parte inferior de la colonia. En el laboratorio.

Bajo la colonia

En la parte inferior de la colonia. En el laboratorio. Cerca del documento anterior.

Sueños inalcanzables

Al lado de la palanca de activación que usamos para abrir la puerta a la siguiente zona en la colonia.

Señales de vida

En la misma habitación del archivo anterior.

Zona del árbol gigante

Informe del Doctor S

Lo obtenemos al final del nivel, justo después de derrotar al segundo Nushi.

Si han tomado todos archivos indicados en esta guía, al tomar este último podrán conseguir el logro/trofeo Sabelotodo de Beast of Reincarnation

Más sobre Beast of Reincarnation

Guía Beast of Reincarnation: Dónde están todas las pinturas de lore
 Guía Beast of Reincarnation: Dónde están todas las…
Game Freak promete hacer mejoras a Beast of Reincarnation tras conocer las críticas de los jugadores
 Game Freak promete hacer mejoras a Beast of…
Dónde están todos los Santuarios de Vena Dragón en Beast of Reincarnation
 Dónde están todos los Santuarios de Vena Dragón…
Dónde están todas las armas de Emma en Beast of Reincarnation
 Dónde están todas las armas de Emma en…
Consejos y tips para principiantes de Beast of Reincarnation: guía para empezar a jugar
 Consejos y tips para principiantes de Beast of…
Beast of Reincarnation – Reseña (PS5)
 Beast of Reincarnation – Reseña (PS5)

Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

Más de:
Beast of Reincarnation Beast of Reincarnation
Guía Beast of Reincarnation: Dónde están todas las pinturas de lore
Diablo IV ya tiene fecha de lanzamiento definida en Nintendo Switch 2, dice informante confiable
Tokyo Game Show 2026: estos son todos los juegos que llevará Bandai Namco a la feria
¿Mi PC corre Silent Hill: Townfall? Les contamos los requerimientos mínimos y recomendados para jugar
Primera mirada a las nuevas skins de Bleach y de Addison Rae en Fortnite
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Guía Beast of Reincarnation: Dónde están todas las pinturas de lore
No hay comentarios

Lo último

EWC 2026, Paris: Call of Duty Black Ops 7, fechas, horarios, equipos, resultados y dónde ver el torneo del Esports World Cup
Esports
Tekken 8 en EWC 2026: calendario y resultados de la fase de grupos del torneo
Esports
Game Freak promete hacer mejoras a Beast of Reincarnation tras conocer las críticas de los jugadores
Videojuegos
EA ahora es un compañía privada, fue comprada por la peor gente posible
Videojuegos