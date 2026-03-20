Dónde están todos los Cubos de caos en el mapa de Fortnite Capítulo 7 Temporada 2 – Misiones ‘Vía del Viajero’

Una de las misiones más interesantes de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 se llama ‘Via del Viajero’ y nos pone a recorrer todo el mapa en busca de los ‘Cubos de Caos’. Esta guía les ayudará a encontrarlos todos.

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Hay cinco de estos cubos que brillan con resplandor naranja en las siguientes áreas : Territorio Tenebroso, Boulevard Batalla, Palmeras Pintorescas, Wonkeelandia, Estudios Enigmáticos, Mansiones Modestas, Campo Costero y Costa Cafetera. En total hay 40 Cubo de Caos en el mapa y agregarán más a medida que avance el evento hasta tener 70. Podemos oír un sonido especial cuando estamos cerca de un Cubo, acompañados de un ícono de admiración que nos guía a su ubicación exacta.

Estas son las recompensas que obtenemos en la misión ‘Vía del Viajante’.

Recoger un Cubo de Caos – 4000 PE

– 4000 PE Recoger 70 Cubos de Caos – 80000 PE

En total, podemos conseguir 360000 PE completando la ‘Busqueda caótica’ de Fortnite eso es equivalente a cuatro niveles y medio. Recuerden que al comienzo de la temporada solamente hay 40 cubos. Tenemos que esperar a que agreguen más a medida que pasen las semanas para poder recolectar todos los 70.

Vamos a ver dónde está cada uno de estos cubos.

Mapa con todos los Cubos de Caos de Fortnite Capítulo 7 Temporada 2

Vamos directo al grano. Lo que ustedes quieren es ver un mapa que les diga de inmediato dónde encontrar cada Cubo. Aquí lo tienen.

Si lo que quieren es conocer la ubicación exacta de cada uno, sigan leyendo.

Todos los Cubos de Caos en Costa Cafetera

1 – Dentro de la tienda de acampar al sur del pueblo.

2 – Sobre uno de los columpios cerca del edificio más al este del pueblo

3 – Sobre el barco encallado en la parte noroeste de la zona con nieve.

4 – En el segundo piso de una casa en el centro del pueblo

5 – Sobre la montaña en el extremo norte del mapa.

Todos los Cubos de Caos en Boulevard Batalla

1 – Dentro de la sala del proyección del teatro al noreste de la ciudad

2 – Sobre la pared de escalada.

3 – Dentro de la piscina de juguete en el centro del canal.

4 – Dentro de una casa en la parte sureste de la ciudad.

5 – Fuera de la ciudad, en una casa al suroeste.

Todos los Cubos de Caos en Mansiones Modestas

1 – En la mano de la Estatua de Bananín en la casa más al norte de la zona.

2 – En la piscina de una de las casas al este de la zona.

3 – En el jacuzzi de una de las mansiones del suroeste de la zona.

4 – En el camión al norte del letrero

5 – Detrás de la ‘A’ en el letrero de Battlewood.

Todos los Cubos de Caos en Territorio Tenebroso

En construcción.

Todos los Cubos de Caos en Palmeras Pintorescas

En construcción.

Todos los Cubos de Caos en Wonkeelandia

En construcción.

Todos los Cubos de Caos en Estudios Enigmáticos

En construcción.

Todos los Cubos de Caos en Campo Costero

En construcción.