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Dónde están todos los «fantasmas al descubierto» en el evento de Halloween de GTA Online en 2026

Por qué ese fantasma no tiene ma.... ah... verdad.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Como todos los años por estas fechas, los fantasmas se toman las calles de Los Santos. Aunque todos están esperando GTA VI con ansias, no han dejado de jugar GTA Online y para ocuparnos tenemos el evento de Halloween de 2026 ‘Fantasmas al descubierto’, que nos pide fotografiar 10 apariciones en el mapa para obtener un nuevo atuendo gratis. En esta guía vamos a decirles dónde están todos esos fantasmas, incluyendo uno perteneciente a un personaje de la campaña.

La cacería empieza cuando recibimos un mensaje de Ghosts Exposed pidiendo a todos los cazadores de fantasmas que se embarquen en este reto de fotografía. Empecemos dando una mirada a la ubicación aproximada de cada fantasma en el mapa.

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Recuerden que los fantasmas solamente aparecen entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m. Cada fantasma puede aparecer en dos lugares diferentes en la zona aproximada y solo está disponible durante una hora. Abajo les indicamos en que hora aparece cada uno.

Enviar una foto de un fantasma nos recompensa con $20,000 y 500 RP. Completar la misión fotografiando a los 10 fantasmas nos da $5,000 extra y la Chaqueta de Fantasmas al Descubierto.

  1. 8pm a 9pm
  2. 9pm a 10pm
  3. 10pm a 11pm
  4. 11pm a 12am
  5. 1am a 2am
  6. 2am a 3am
  7. 3am a 4am
  8. 4am a 5am
  9. 5am a 6am

Una vez tomamos fotos de los primeros nueve fantasmas, el fantasma #10 —David Weston— aparecerá en el punto indicado del mapa entre las 12am y la 1am.

Así es como luce la chaqueta de Fantasmas al descubierto que obtenemos por completar las fotografías de los 10 espíritus en el mapa de GTA Online en 2026.

Listo. Ya tienen una nueva prenda de vestir y pueden retomar la espera por GTA VI. No falta tanto.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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