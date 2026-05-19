Dónde están todos los ladrillos rojos en cada nivel de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche

Uno de los objetos coleccionables más importantes de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche son los bloques o ladrillos rojos. Encontramos uno escondido en cada nivel lineal y desbloquean diferentes modificadores que permiten cambiar el color de los trajes de Batman y los miembros de la batifamilia. En esta guía les diremos dónde están todos.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

La Liga de las Sombras: Infiltración

Durante la misión de Infiltración debemos llegar a la parte alta del patio principal del templo. En vez de subir, debemos continuar el camino hacia la derecha, por donde muestra la flecha en la siguiente siguiente imagen.

Damos la vuelta al edificio, destruimos el bonsái y veremos una entrada por la que podemos pasar agachados.

En el cuarto secreto, debemos poner los montones de libros sobre dos de las placas de presión, pararnos con Bruce en otra y con Talia en la última.

Cuando las cuatro placas estén presionadas como indica esta guía, aparecerá el primero de los ladrillos rojos de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche.

Este ladrillo tiene el Modificador Ninja.

Nuevos inicios: Muelles

Al final del nivel encontramos un edificio de seguridad con una grúa al lado. Primero debemos disparar al gancho de la grúa para que suelte el contenedor y luego subirnos al edificio que está a la derecha de la siguiente imagen.

Nos dejamos caer por el agujero en el techo y podremos tomar otro de los ladrillos rojos de este juego de LEGO.

Este ladrillo desbloquea el Modificador Náutico.

Carmine Falcone: Salón Iceberg

Cerca del final del nivel, mientras perseguimos a Falcone, estaremos de regreso en el bar del Salón Iceberg (donde conocimos a Selina). En lugar de seguir al criminal, volteamos a la derecha hacia la bóveda que ahora está abierta.

Hay dos documentos en esta zona. Uno dice 59x y el otro x96

Estas son pistas que dicen que la clave de la bóveda es 596. Usamos la manivela para poner los números (hacia la izquierda para cambiar el primero y hacia la derecha para cambiar el últimos) y se abrirá para que podamos tomar la recompensa.

Este bloque rojo desbloquea el Modificador Asquerosamente rico.

La banda de Capucha Roja: Químicos ACE

En la habitación anterior a la Máquina de mezclado volteamos hacia atrás a la derecha y veremos un agujero en la pared por el que podemos pasar.

Al otro lado debemos usar la pistola de espuma de Jim Gordon para bloquear las salidas de químicos, una tras otra.

Después de hacer esto, pasamos al otro lado de la pared y veremos que ya expulsó el ladrillo rojo. Sellamos la última salida de químico y lo tomamos.

Es la Modificación Desecho tóxico.

Mimos: Tienda departamental Shreck’s

Cuando llegamos al pasillo principal del centro comercial, veremos que la tienda de ‘gadgets’ tiene un videojuego al frente con un pad que recuerda a los de Dance Dance Revolution. Debemos pararnos en las flechas para lograr que el gatito llegue a la meta y al final conseguiremos otro de los Ladrillos rojos de LEGO Batman: El legado del caballero de la noche.

Es el Modificador Felino.

El Pingüino: Mundo ártico

En esta zona usamos el conducto para llegar a la habitación de pruebas donde está el ladrillo. Luego usamos las garras de Gatúbela para cortar el vidrio y sacar el paraguas rojo.

Ponemos el paraguas rojo en el disparador y usamos el látigo de Gatúbela para girarlo hasta que apunte a la jaula.

Luego saltamos sobre el switch y el disparo liberará el ladrillo.

Es el Modificador Gótico.

Museo de arte Flugenheim

Como se ve en la primera foto, hay un bloque rojo tras la sala cerrada que tiene uno de los bustos que necesitamos para avanzar. Usamos a una de las gatas de Gatúbela para entrar en la habitación de seguridad y activar la puerta, pero hay algo más allí.

Si miramos hacia arriba, veremos otra entrada. Controlando a la gata, buscamos una ruta para subir hasta allí y encontrar el ladrillo rojo.

Es el Modificador Artista.

Guasón: El gran desfile

A la derecha del segundo carro del desfile hay un apartamento al que podemos entrar cortando la ventana con Gatúbela.

Adentro, llamamos la gata de Gatúbela y la subimos al televisor. Luego, con Batman, empujamos el televisor hasta que esté tapando la puerta. Desde allí, la gata puede saltar sobre la biblioteca y alcanzar un ducto que la lleva a otra habitación, donde está el ladrillo.

Es el Modificador Farándula.

Dos Caras: Circo de Haly

Cuando lleguemos al primer combate de este nivel, encontraremos una «prueba de fuerza». Ya saben, esos juegos de las ferias en las que hay que pegarle con un martillo a la base para que un objeto suba con fuerza y golpee la campana.

Debemos saltar sobre su base y aparecerán tres objetivos. Debemos golpear los tres con el Birdarang de Robin y aparecerá el bloque rojo.

El el Modificador Payaso.

Plantas de Energía

Después de destruir los tres capullos de la planta y armar el dispositivo que permite destruirla, vamos al fondo donde indica la primera foto y abrimos la puerta con Robin.

Cerramos la puerta que tiene el bloque usando el dispositivo de la izquierda con Robion. Luego, usando el gancho de Robin, conectamos el generador de la derecha al ducto de aire.

Cambiamos a Batman y flotamos en lo alto del conducto del aire. Mientras flota, cambiamos a Robin y operamos el dispositivo de la izquierda para bajar de nuevo la puerta. Ahora Batman puede caer y tomar el ladrillo rojo.

Es el Modificador Plante de energía.

Hiedra Venenosa: Jardines botánicos

Antes de cruzar la puerta a la zona donde está la podadora, volteamos a la izquierda y veremos un pequeño laboratorio con otros de los bloques modificadores o ladrillos rojos de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche.

Debemos combinar las diferentes plantas para igualar la que está en la muestra del fondo. Nosotros lo resolvimos así:

Izquierda : Planta Roja

: Planta Roja Derecha: Planta verde

Es el Modificador Poder Floral.

Luciérnaga: Museo de Gótica

Cuando llegamos a la zona en que debemos conseguir un código con el dron de Batichica, volteamos a la izquierda y veremos un puzle con unos planetas.

Lo que debemos hacer es girar todas las manivelas de modo que se refleje en todos lados el planeta que está iluminado (en el caso de las imágenes es Marte, el planeta rojo). Así se liberará otro Ladrillo.

Este ladrillo es el Modificador Escupefuego, para darle tonos rojos a los trajes.

Señor Frío: Observatorio

Después de derrotar al Señor Frío, cuando tenemos que hackear el telescopia, volteamos a mirar a los muros del observatorio y veremos un punto de hackeo que podemos activar con Batichica.

Cambiamos de inmediato a Ala Nocturna y tiramos un batarang de modo que golpee los tres switches (incluyendo el que abrió Batichica) y caerá el bloque.

Este Ladrillo rojo contiene el Modificador Era del Hielo para los trajes de LEGO Batman y su familia.

Bane: Gótica

Durante la misión ‘Una sombra sobre Gótica’ en la que debemos alcanzar la Torre Wayne controlando a Batichica y Ala Nocturna, podemos ver el último de los bloques o ladrillos rojos de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche justo afuera del perímetro de una de las áreas, pero si intentamos tomarlo seremos acribillados por un Vehículo Acróbata de Bane.

Lo que debemos hacer es ir a la parte izquierda de esta zona y activar un dispositivo con la vara de Ala Nocturna, esto pondrá en movimiento un vehículo que podemos usar como protección hasta llegar al ladrillo.

Es el Modificador Murciélagos.

Tienda de Bat-mite

Cuando aparece la tienda de Bat-mite a partir del Capítulo 2 podemos comprar nuevos ladrillos rojos que aparecen al azar a medida que compramos trajes en el mostrador del centro.

Este es el orden en que aparecieron los ladrillos rojos de la tienda para nosotros. Es posible que sean completamente al azar o que aparezcan solamente en los capítulos indicados.

Ladrillo rojo Construcción – 15000 piezas (Capítulo 2)

– 15000 piezas (Capítulo 2) Ladrillo rojo Belleza – 50000 piezas (Capítulo 2)

– 50000 piezas (Capítulo 2) Ladrillo rojo Festivo – 25000 piezas (Capítulo 2)

– 25000 piezas (Capítulo 2) Ladrillo rojo Fallo – 25000 piezas (Capitulo 3)

– 25000 piezas (Capitulo 3) Ladrillo rojo DPCG – 30000 piezas (Capítulo 4)

– 30000 piezas (Capítulo 4) Ladrillo rojo Genial – 25000 piezas (Capítulo 4)

– 25000 piezas (Capítulo 4) Ladrillo rojo Futurista – 25000 piezas (Capítulo 5)

– 25000 piezas (Capítulo 5) Ladrillo rojo Deportivo – 20000 piezas (Capítulo 5)

– 20000 piezas (Capítulo 5) Ladrillo rojo Mágico – 35000 piezas (Posjuego)

Esperamos que esta guía para encontrar los bloques o ladrillos rojos de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche les haya resultado útil.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.