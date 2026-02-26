Dónde están todos los mochuelos en God of War: Sons of Sparta

Uno de los coleccionables más interesantes de God of War: Sons of Sparta son los mochuelos (buhos) de Atenea que están prisioneros en varias partes del mapa y que podemos reencontrar en la Isla Citera para conseguir varias recompensas. En esta guía les vamos a decir dónde encontrar hasta el último los seis mochuelos para liberarlos, completar la misión ‘El aquelarre’ y sacar el trofeo ‘La canción del sexteto’.

Dónde están todos los mochuelos (buhos) en el mapa

Hay un total de seis mochuelos ocultos en el mapa y cada vez que nos acercamos a una de sus jaulas debemos derrotar a un jefe Hermana de la canción, la cual es un enemigo tipo Sirena.

Una vez derrotada, recibiremos Melena Dorada como recompensa y el mochuelo será liberado. Volará hasta la Isla Citera donde podemos reclamar aún más premios.

Veamos dónde está cada una de estas seis aves de la misión ‘El aquelarre’.

Mochuelo en la isla Citera (1)

La Isla Citera es una zona opcional de God of War: Sons of Sparta y es vital para completar la misión de encontrar todos los mochuelos. Allí no solo encontramos dos de ellos, sino que está la misteriosa entrada al templo donde reclamamos las recompensas de esta tarea.

Podemos llegar allí desde el extremo inferior derecho de La Gran Cisterna, donde encontramos el bote que nos lleva. Es necesario obtener primero la habilidad Fos del Busto de Licurgo.

Mochuelo en la isla Citera (2)

Después de liberar el buho anterior, continuamos explorando la isla hasta el punto marcado en el mapa. Allí encontramos otra jaula y tendremos que derrotar otra sirena Hermana de la canción para abrirla.

Mochuelo en la Isla de Eea (1)

Otros dos buhos están en la Isla de Eea, la cual es otra área opcional del juego donde encontramos a la bruja Circe que nos pedirá encontrar sus gatos. Podemos llegar allí usando la barca que está en el Puerto de Mesenia. Sigan el mapa para más detalles.

Una vez en la isla, llegamos a este punto (es necesario tener el don de Demeter Guja de la Cosecha) y bajamos para encontrar otro mochuelo protegido por una hermana de la canción.

Mochuelo en la Isla de Eea (2)

El segundo buho de la isla está en la esquina superior derecha de esta zona, en un lugar que solo podemos alcanzar si tenemos la habilidad de doble salto.

Como siempre, tendremos que derrotar una Hermana de la canción para liberarlo.

Mochuelo en las Costas de Elafónisos (1)

Para llegar a esta zona opcional tenemos que tomar la barca que está en la parte inferior derecha de La ciénaga oculta. Para poder llegar a este lugar necesitamos tener la habilidad Fos de Licurgo.

En la habitación siguiente al campamento, bajamos y usamos la habilidad Otos de Licurgo en la pared izquierda para abrir un cuarto oculto en el que nos espera el penúltimo mochuelo.

Mochuelo en las Costas de Elafónisos (2)

El último de los mochuelos (o búho, o lechuzas, o como les quieran decir) de God of War: Sons of Sparta también está en esta zona. Avanzamos hasta el punto indicado en el mapa y usamos la habilidad Otos de Licurgo. Esto abre un cuarto secreto hacia la última jaula.

Tan pronto derrotemos a la última de Hermana de la canción se liberará el último mochuelo y obtendremos el trofeo ‘La canción del sexteto’.

Recompensas por encontrar los mochuelos

Como ya dijimos antes, el templo de Atenea hacia el que vuelan los mochuelos o búhos cuando los rescatamos en God of War: Sons of Sparta está en la Isla Citera. Llegamos allí usando el bote desde el extremo inferior derecho de La Gran Cisterna. Es necesario obtener primero la habilidad Fos del Busto de Licurgo.

En lo alto de la isla encontramos a los búhos posados rodeando una entrada a un templo misterioso.

En su interior hay seis puertas —una por cada ave— y si hemos liberado el mochuelo correspondiente estarán abiertas para que podamos tomar las recompensas en su interior.

Recompensas por el mochuelo #1 : Orbes sangrientos, Trozo oxidado x1, Mena en bruto x1

: Orbes sangrientos, Trozo oxidado x1, Mena en bruto x1 Recompensas por el mochuelo #2 : Orbes sangrientos, Trozo oxidado x2, Mena en bruto x1

: Orbes sangrientos, Trozo oxidado x2, Mena en bruto x1 Recompensas por el mochuelo #3 : Orbes sangrientos, Trozo oxidado x5, Mena en bruto x3

: Orbes sangrientos, Trozo oxidado x5, Mena en bruto x3 Recompensas por el mochuelo #4 : Orbes sangrientos, Trozo oxidado x8, Mena en bruto x5

: Orbes sangrientos, Trozo oxidado x8, Mena en bruto x5 Recompensas por el mochuelo #5 : Orbes sangrientos, Metal lustroso x3, Placa resistente x2

: Orbes sangrientos, Metal lustroso x3, Placa resistente x2 Recompensas por el mochuelo #6: Orbes sangrientos, Guris Chillido aturdidor

Además, al liberar el último de los mochuelos de God of War: Sons of Sparta obtendremos el trofeo ‘La canción del sexteto’ y damos por completada la misión ‘El aquelarre’.