Dónde están todos los Santuarios de espíritus en el mapa de Fortnite Capítulo 6

Entre las nuevas mecánicas introducidas a Fortnite en la temporada 1 del capítulo 6 están los espíritus (sprites) y Santuarios espirituales (Sprite Shrines) que podemos encontrar en el nuevo mapa y que no solo nos dan curación o crean corrientes de aire, sino que son una fuente importante de botín y bendiciones. Es por eso que hicimos una guía para mostrarles dónde encontrarlos.

Mapa todos los Santuarios espirituales en el mapa de Fortnite Capítulo 6, temporada 1

Durante nuestro recorrido por el mapa hemos encontrado 19 Santuarios espirituales, pero es posible que hayan más (si conocen alguno que no está en el mapa, por favor dígannos dónde en los comentarios). También deben saber que no necesariamente todos los santuarios aparecen en una partida. Si no encuentran uno en el punto que les indicamos aquí, muy probablemente haya otro cerca que sí apareció.

¿Para qué sirven los Santuarios espirituales y espíritus en Fortnite Capítulo 6?

Cuando encontramos un santuario e interactuamos con él, nos dará la opción de revelar todos los espíritus (sprites) en sus alrededores.

Estos espíritus son útiles por si solos, pero tienen una función extra más importante.

Espíritus de aire : crean vórtice de viento ascendente capaz de lanzarnos por los aires. Al volar de esta manera, podemos volver a desplegar el planeador.

: crean vórtice de viento ascendente capaz de lanzarnos por los aires. Al volar de esta manera, podemos volver a desplegar el planeador. Espíritus de agua: crean una fuente de curación que recupera vida y escudo a los jugadores cercanos.

crean una fuente de curación que recupera vida y escudo a los jugadores cercanos. Espíritus de tierra: Estos son diferentes a los otros dos porque no los podemos llevar con nosotros. Les podemos dar un objeto para que nos den otro a cambio.

La otra función extra de estos nuevos ‘sprites’ es que los podemos lleva a un Santuario de Espíritus para activarlos. De esta forma podemos recibir botín de alta calidad y una bendición.

Las bendiciones que recibimos en Fortnite Capítulo 6 —y que también se pueden encontrar en los nuevos cofres elementales— pueden ser las siguientes:

Bendición de fuego : aumenta la velocidad de recarga de las armas.

: aumenta la velocidad de recarga de las armas. Bendición de vacío : eliminar jugadores revela otros jugadores cercanos.

: eliminar jugadores revela otros jugadores cercanos. Bendición de viento : aumenta la velocidad de movimiento con el pico equipado.

: aumenta la velocidad de movimiento con el pico equipado. Bendición de agua: nadar otorga vida y escudo al jugador con la bendición y a los compañeros cercanos.

Esperamos que esta pequeña guía sobre los espíritus y santuarios espirituales en el mapa de Fortnite Capítulo 6 Temporada 1 les sea útil y les ayude tanto a completar misiones como a conseguir una merecida Victoria Campal.

Si quieren conocer más detalles sobre la temporada, visiten el blog oficial del juego.