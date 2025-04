Bungie confirma que Marathon no requerirá una cuenta de PlayStation Network en Xbox y PC

Marathon, el próximo shooter de extracción PvP de Bungie, ya ha sido presentado a puertas cerradas. Sin embargo, solo hasta el sábado 12 de abril podremos conocer lo nuevo del estudio responsable de Destiny. No obstante, al tratarse de un juego multiplataforma de Sony, y teniendo en cuenta la polémica generada por Helldivers 2 en el 2024, algunos jugadores están impacientes por conocer si Marathon requerirá tener una cuenta de PlayStation Network en las plataformas ajenas a Sony.

Afortunadamente, Bungie ha salido al paso y en el Discord oficial de su próximo juego contestó que Marathon no requerirá al usuario de Xbox o PC tener una cuenta de PlayStation Network. Si bien la obligatoriedad de la cuenta de PSN ha sido descartada para Marathon en PC y Xbox, Sony aún busca incentivar a los jugadores a registrarse en su ecosistema. Un ejemplo de esto lo encontramos en la versión para PC de The Last of Us Part 2 Remastered. Ya que, en este título, se ofreció una bonificación de 50 puntos dentro del juego por activar características adicionales, junto con un aspecto exclusivo para el personaje de Ellie, como incentivo para iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network. Así que no descartamos que en Marathon veamos algún escenario similar.

¿Dónde y a qué horas ver la revelación de la jugabilidad de Marathon?

Bungie presentará la jugabilidad de Marathon el sábado 12 de abril a las 12:00 del medio día, hora de Colombia, 11:00 A.M. México. Para seguir la transmisión en vivo solo deben estar atentos a los canales del juego en Twitch, YouTube y Tik Tok.

Bungie describe el juego de la siguiente manera:

Marathon es un shooter de extracción por equipos. Además, es el primer proyecto completamente nuevo de Bungie (los creadores de Halo y Destiny) desde hace más de una década. En Marathon, que está ambientado en el misterioso planeta Tau Ceti IV, los jugadores se meterán en los cuerpos de los corredores, mercenarios cibernéticos diseñados para sobrevivir en los inhóspitos entornos del planeta. Mientras exploran la colonia perdida que antiguamente vivía en la superficie, los jugadores buscarán objetos de valor, entre los que habrá armas y equipamiento nuevos.

Vía: Eurogamer