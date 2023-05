Street Fighter 6 (SF6) sale el 2 de junio y hoy que es el día del cómic gratis, Capcom ha lanzado «Days of the Eclipse«. Este es un cómic precuela de Street Fighter 6, el cual nos prepara contándonos un poco de la historia (lore) del juego antes de su lanzamiento. En este primer número —llamado «Indication»— de «Days of the Eclipse«, vemos no solo a Ken Master, Luke y su hijo Mel; sino también a el tío de Kimberly y JP, el villano de la historia de Street Fighter 6 (SF6).

¿Cuál es el nombre de JP, el villano de la historia de Street Fighter 6 (SF6)?

Continúa leyendo para conocer dónde leer el cómic precuela de Street Fighter 6 (SF6).

Johann Petrovich o JP, el villano principal de Street Fighter 6 (SF6).

La historia del cómic precuela de Street Fighter 6 (SF6) se desarrolla en Nayshall, un pequeño país ubicado en las montañas de Asia que recién ha declarado su independencia. En este país Ken, quien es ahora la cabeza de la fundación Masters, busca ayudar a la gente de Nayshall financiando un torneo de artes marciales que será transmitido a todo el mundo. El anfitrión del torneo es JP, villano principal de Street Fighter 6 (SF6). En el cómic JP se presenta ante Ken en la arena del torneo como Johann Petrovich, nombre completo del villano de Street Fighter 6 (SF6) que hasta hoy conocemos.

Según Capcom Johann Petrovich (JP) es director de una ONG internacional responsable de muchos proyectos de inversión de éxito y el artífice de la prosperidad actual de Nayshall.

¿Dónde leer el cómic precuela de Street Fighter 6 (SF6)?

«Indication», el primer número del cómic de SF6 se puede leer de manera gratuita en la página oficial del juego. Sin embargo, este cómic no se encuentra en español. Sí esto no un problema, los invitamos a leer este y seguir la historia en el siguiente enlace. El cómic precuela de la historia de Street Fighter 6 (SF6) de UDON es ilustrado por Bengus (Gouda Cheese), conocido por ser uno de los ilustradores que más trabaja con la desarrolladora japonesa en multiples franquicias como SF, Darkstalkers o Power Stone entre muchas otras.

Fuente: página oficial de Street Fighter 6