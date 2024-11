¿Dónde se ubica Zelda: Echoes of Wisdom oficialmente en la línea de tiempo?

Si bien ya sabíamos que oficialmente The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the KIngdom hacen parte de un universo alternativo a la establecida línea de tiempo de Zelda, el caso es diferente con Echoes of Wisdom. La más reciente entrega de la saga reutiliza el motor de juego y gráficos del ‘remake’ de Link’s Awakening hecho por Grezzo. Por esta razón su ubicación no parecía distar mucho de la línea de tiempo donde también coexisten A Link to the Past, Oracle of Ages / Seasons, A Link Between Worlds y Tri-Force Heroes. Este último también de Grezzo.

Según una nueva actualización en la página oficial de la historia de Zelda, a través del sitio web japonés de Nintendo, Echoes of Wisdom tiene lugar en la línea temporal donde “El héroe es derrotado”, exactamente durante la batalla final contra Ganondorf en Ocarina of Time. La línea de tiempo sitúa a Echoes of Wisdom justo después de Tri-Force Heroes y antes de la “Decadencia del Reino de Hyrule”, que precede al primer juego de la serie y su secuela The Adventure of Link.

No es una sorpresa dada la similitud del mapa de Echoes of Wisdom con el de otros dos juegos como A Link to the Past y A Link Between Worlds. Especialmente una extensión del primero. También es digno mencionar que, quitando los juegos que no tienen lugar en Hyrule como Link’s Awakening, Oracle of Ages, Oracle of Seasons y Tri-Force Heroes, tanto A Link to the Past, A Link Between Worlds y Echoes of Wisdom suceden en el mismo orden.

De igual forma, queda el misterio de cuánto tiempo exactamente ha pasado entre cada juego. Hay mucho material por analizar, pero EoW está definitivamente más conectado que BotW y TotK, que no encajan de ninguna manera en la línea de tiempo general y son un mar de referencias a todos los juegos.