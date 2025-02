Esta es la hora en la que se podrá ver el primer State of Play del 2025

El último State of Play del 2024 se llevó a cabo en el mes de septiembre. Ahora, Sony ha revelado cuándo y a qué horas será el primer State of Play del 2025. Es así como hoy, en una publicación en el blog oficial de PlayStation, se confirmó que el primer State of Play se llevará a cabo mañana 12 de febrero.

¿Dónde y a qué horas se podrá ver el primer State of Play del 2025?

En el comunicado, PlayStation ha confirmado que el primer State of Play del 2025 tendrá una duración de 40 minutos. Adicionalmente, la compañía japonesa ha comentado que el State of Play de febrero del 2025 tendrá una selección de juegos procedentes de estudios de todas las partes del mundo.

Horarios y enlace para ver el State of Play del 12 de febrero:

México : 4:00 PM

: 4:00 PM Colombia : 5:00 PM

: 5:00 PM Venezuela : 6:00 PM

: 6:00 PM Chile : 7:00 PM

: 7:00 PM España: 11:00 PM

¿Cuáles son los posibles anuncios del State of Play de febrero de 2025?

Ahora que ya conocemos dónde y a qué horas podremos ver el State of play, les contamos que hay un rumor de un anuncio que ha cobrado fuerza desde el anuncio de PlayStation. Estos rumores apuntan a que mañana será anunciada una colección con los primeros tres juegos de la franquicia God of War, los cuales confirman la saga griega. Esta colección, según los rumores, llegará de manera exclusiva a PlayStation 5 y contendrá versiones remasterizadas de estos juegos.

Otros juegos que podrían estar presentes en el State of Play del 12 de febrero son Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach o Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Sin embargo, algunos jugadores no pierden la esperanza de ver algún tipo de anuncio de Bloodborne o un vistazo al próximo Resident Evil.

Y ustedes qué anuncios esperan ver mañana, en el primer State of Play del 2025. Dejen sus apuestas en los comentarios.

Fuente: PlayStation