Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026

Te mostramos dónde ver las finales del tercer día del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025.

Francisco Rosado
Francisco Rosado
PorFrancisco Rosado
Fanático de los videojuegos desde la época del "family", adicto a los RTS. Ha sido gestor de varias iniciativas y comunidades de gaming en Colombia, también...
Lectura de 3 min

El Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 está llegando a su fin y aunque ningún colombiano clasificó a las finales, los fans de Pokémon están expectantes por las finales de JCC y VGC, este último como uno de los últimos torneos donde aparecerán como juegos competitivos Pokémon Scarlet / Violet. Además de Pokémon Unite y GO, donde tenemos la asistencia de algunos de los equipos más grandes de la escena mundial. Para no perderse nada de las finales les dejamos aquí los horarios de cada uno de los torneos que conforman Pokémon LAIC 2025. 

Horario de las finales del LAIC 2026 (Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026)

Foto del horario en el venue

Todos las horas de las finales del tercer día de Pokémon LAIC 2025 están en horario de Brasil, la cual está dos horas adelante de Colombia y tres de México. 

A lo largo de la jornada se realizarán una tras otra las finales de los torneos del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026. Empezando por Pokémon Unite y GO, son los encargados de abrir el tercer día de Pokémon LAIC 2026.

En el caso de JCC y VGC, cada una tendrá finales de las categorías Master (MA), Seniors (SR) y Juniors (JR). La esperada ceremonia final del LAIC 2026 se llevará a cabo a las 5:00 PM, hora de Colombia

Horarios para Colombia y México de las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026:

  • Pokémon Unite –  7:00 AM Colombia, 6:00 AM México, 1:00 PM España
  • Pokémon GO – 8:30 AM Colombia, 7:30 AM México, 2:30 PM España
  • Finales JCC – 10:30 AM Colombia, 9:30 AM México, 4:30 PM España
  • Finales VGC – 2:00 PM Colombia, 1:00 PM México, 8:00 PM España

¿Cómo ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica (LAIC) 2025?

Todas las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 se podrán ver en vivo a través del canal oficial de Pokémon en YouTube o en Twitch. Los resultados de los torneos de Pokémon LAIC 2026 los iremos actualizando en una nueva nota medida que se desarrollan las finales. Si desean conocer más de las primeras etapas del evento competitivo continental de Pokémon en nuestra región, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

