Donkey Kong Country Returns HD: desarrollador y comparación entre versiones

Durante el último Nintendo Direct se dio a conocer Donkey Kong Country Returns HD, versión en alta definición para Switch del juego de Retro Studios para Wii/3DS. Sin embargo, de acuerdo con documentación oficial descubierta libremente en internet, su desarrollador no es Retro Studios sino Forever Entertainment. Dicho estudio polaco fue el encargado de Panzer Dragoon: Remake y lo más probable es que no solo apoye en DKCR HD sino que sea toda su labor, ya que Retro Studios anda ocupado con Metroid Prime 4: Beyond.

Forever Entertainment actualiza para Switch la versión original de Wii y el contenido adicional de 3DS, sumando lo mejor de ambos mundos. El estudio recibió un significante apoyo financiero por parte de Nintendo en 2021 y durante la generación de Switch trabajó también en Front MIssion 2: Remake y The House of the Dead: Remake. Algunos de los ‘remakes’ no han recibido precisamente las mejores calificaciones.

Comparación de Donkey Kong Country Returns HD con Wii y 3DS.

En Donkey Kong Country Returns HD, han adaptado todas las texturas en alta resolución a los estándares actuales. La vegetación y el agua se ven claramente mejorados. Donkey y Diddy Kong hacen parte de dichas mejoras y la frecuencia de cuadros por segundo se ve beneficiada. Esto último era un punto débil en la versión de 3DS, cuyo favor era el contenido adicional y por supuesto el efecto 3D. Ya que conocemos a quiénes están detrás de DKCR HD, esperamos conocer lo mismo del próximo Mario & Luigi a falta de AlphaDream.

Donkey Kong Country Returns HD sale el 16 de enero del 2025.