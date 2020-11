Dontnod está trabajando en seis proyectos y abre estudio en Montreal

El presidente del estudio Dontnod dice que les está yendo tan bien que están expandiendo sus equipos. En una reciente entrevista con Venturebeat, Oskar Guilbert reveló que Twin Mirror es apenas uno de los seis proyectos en los que el desarrollador se encuentra trabajando. Por otra parte, Dontnod ha abierto un nuevo estudio ubicado en Montreal, Canadá.

“Nuestro estudio está creciendo con seis juegos en producción. Nuestros recientes estrenos han sido muy exitosos en recepción de la prensa y de los jugadores”, comentó Guilbert. Para el presidente de Dontnod, su base de jugadores estadounidenses es la más grande de todas, y estar en un ecosistema de desarrolladores como lo es la ciudad de Montreal, los pone más cerca de ellos.

Con aclamados títulos como Life is Strange, Dontnod ha sido el único estudio que ha podido llevar ese vacío narrativo que dejó Telltale Games cuando tuvo que cerrar sus puertas. El estudio, originario de París, ha podido establecerse como uno de los mejores en materia de aventuras interactivas. También han incursionado en componentes de acción en sus juegos como Vampyr y Remember Me, pero no han podido encontrar ese balance.

Twin Mirror será el próximo gran título de Dontnod y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC a partir del 1 de diciembre.

Vía: DualShockers