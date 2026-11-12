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Doom: The Dark Ages recibe un modo ‘roguelike’ gratis… para quienes tengan el DLC Revelations

Rip, tear and repeat and repeat and repeat.

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Los jugadores de Doom: The Dark Ages que además tengan la expansión DLC Revelations van a recibir pronto una sopresa: un nuevo modo de juego estilo ‘roguelike’ en el que vamos a poder ganar montones de recompensas cosméticas. Se llama ‘Slaughter Mode’ y no tendremos que esperar mucho para probarlo, aunque llega en un momento complicado debido a que Xbox despidió a muchas de las personas que hicieron este juego.

La actualización con el nuevo modo de juego estará disponible para todas las plataformas en que se puede jugar el juego —PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Battle.net— desde el lunes 16 de noviembre de 2026. Pueden ver un tráiler a continuación.

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Les recordamos que si quieren jugar este modo tienen que tener el DLC de pago Revelations.

En Slaughter Mode visitamos arenas inspiradas en los niveles de Doom: The Dark Ages – Revelations y que son pobladas por enemigos y jefes aleatoriamente cada vez que juguemos. A medida que derrotemos las oleadas ganamos Craneos que podemos «arriesgar» para ganar aún más en las siguientes rondas o «asegurarlas» para que al final de la partida podamos gastarlas redimiendo apariencias para el protagonista, para las armas, música compuesta por Andrew Hulshult para el álbum IDKFA, fondos y decoraciones para la interfaz.

Junto al anuncio de este nuevo modo de juego, la presidente de Xbox Asha Sharma anunció también que el equipo de Doom: The Dark Ages ya está trabajando en su siguiente juego. Sin embargo, no confirmó si este también será un Doom.

Este anuncio también llegó casualmente el mismo día que los desarrolladores de Doom despedidos anunciaron que fundaron un estudio y comenzarán una campaña para financiar su primer juego.

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Doom: The Dark Ages está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Battle.net.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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