Doom: The Dark Ages recibe un modo ‘roguelike’ gratis… para quienes tengan el DLC Revelations

Los jugadores de Doom: The Dark Ages que además tengan la expansión DLC Revelations van a recibir pronto una sopresa: un nuevo modo de juego estilo ‘roguelike’ en el que vamos a poder ganar montones de recompensas cosméticas. Se llama ‘Slaughter Mode’ y no tendremos que esperar mucho para probarlo, aunque llega en un momento complicado debido a que Xbox despidió a muchas de las personas que hicieron este juego.

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La actualización con el nuevo modo de juego estará disponible para todas las plataformas en que se puede jugar el juego —PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Battle.net— desde el lunes 16 de noviembre de 2026. Pueden ver un tráiler a continuación.

Les recordamos que si quieren jugar este modo tienen que tener el DLC de pago Revelations.

En Slaughter Mode visitamos arenas inspiradas en los niveles de Doom: The Dark Ages – Revelations y que son pobladas por enemigos y jefes aleatoriamente cada vez que juguemos. A medida que derrotemos las oleadas ganamos Craneos que podemos «arriesgar» para ganar aún más en las siguientes rondas o «asegurarlas» para que al final de la partida podamos gastarlas redimiendo apariencias para el protagonista, para las armas, música compuesta por Andrew Hulshult para el álbum IDKFA, fondos y decoraciones para la interfaz.

Junto al anuncio de este nuevo modo de juego, la presidente de Xbox Asha Sharma anunció también que el equipo de Doom: The Dark Ages ya está trabajando en su siguiente juego. Sin embargo, no confirmó si este también será un Doom.

Few studios have shaped the first-person shooter genre as much as @idSoftware. Slaughter Mode comes to DOOM: The Dark Ages | Revelations on Monday, and the team is already working on its next game. pic.twitter.com/lkLlQ6Umo2 — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

Este anuncio también llegó casualmente el mismo día que los desarrolladores de Doom despedidos anunciaron que fundaron un estudio y comenzarán una campaña para financiar su primer juego.

Doom: The Dark Ages está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Battle.net.