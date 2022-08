Hace pocas horas Bandai Namco confirmó la fecha de lanzamiento oficial de Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. La secuela de Doraemon Story of Seasons será estrenada el próximo 2 de noviembre.

Se trata de una nueva entrega del simulador de granjas que salió en 2019. En este, el grupo de Doraemon, Nobita y sus amigos viajan al planeta Illuma, donde deben cuidar de cultivos y animales mientras pasan por grandes paisajes. En esta ocasión, los jugadores deberán tomar en cuenta elementos como el viento, la luz y las estaciones.

La fecha de lanzamiento de Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom es el 2 de noviembre de 2022.

Además de eso, el tráiler nos muestra que Doraemon proporcionará distintos objetos para explorar otras áreas. Por ejemplo, el jugador tendrá un ‘Rayo adaptador’ para poder caminar sobre el fondo del mar y un ‘gas solidificador de nubes’ para construir una granja sobre las nubes.

La información publicada en el más reciente tráiler nos indica que el juego estará disponible en PS5, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Eso sí, todavía no se conoce qué precio tendrá oficialmente este título.

¿Qué ediciones tendrá Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom?

Hasta ahora Bandai Namco anunció la existencia de tres ediciones para el momento de lanzamiento del juego:

Standard Edition: solo el juego base para todas las plataformas mencionadas.

solo el juego base para todas las plataformas mencionadas. Special Edition : tiene el juego base, un bono de edición de lujo y el pase de temporada. Estará disponible en PlayStation 4 y Nintendo Swith.

: tiene el juego base, un bono de edición de lujo y el pase de temporada. Estará disponible en PlayStation 4 y Nintendo Swith. Deluxe Edition: incluye el juego base, un bono de edición de lujo, una banda sonora digital y el pase de temporada. Estará disponible en PC a través de Steam.

El pase de temporada del juego ofrecerá tres conjuntos de disfraces y muebles. Esto implica trajes para cinco personajes principales, ocho muebles y una mini historia.

Fuente: Bandai Namco