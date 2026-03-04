Videojuegos

Dos de Virtual Boy y uno de GBA, tres nuevos juegos de Mario en Nintendo Switch Online + Expansion Pack para el Día de MAR10

TripleMario.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El pasado enero recibimos reportes equivocados sobre las inclusiones de dos juegos de GameCube a Nintendo Switch Online en Switch 2, por lo menos hasta ahora. En su lugar, Nintendo confirmó los juegos de Virtual Boy que llegarían con la aplicación para Switch y Switch 2, posteriormente lanzada y sin mucha utilidad si no cuentas con el visor a la venta por separado. Preparándose para el Día de MAR10 el próximo 10 de marzo, Nintendo anunció Mario vs. Donkey Kong para Game Boy Advance, Mario’s Tennis y Mario Clash para Virtual Boy en Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Mario vs. Donkey Kong

- Publicidad -

Este juego recibió un ‘remake’ en 2024 para Nintendo Switch, pero se sigue manteniendo muy bien en GBA aún con ello. Sin olvidar que su historial está basado en Donkey Kong [’94] para Game Boy, también disponible en Nintendo Switch Online justamente desde el pasado Día de MAR10.

Donkey Kong acaba roba todos los juguetes de Mini-Mario, y ahora Mario debe perseguir a su eterno némesis y recuperar lo robado. Salta y lucha a través de niveles cada vez más difíciles mientras usas interruptores, cintas transportadoras, martillos y más para superar las hordas de enemigos que bloquean tu camino. Encuentra el mejor camino y luego usa nuevos movimientos, para encontrar llaves, recoger regalos y navegar por peligrosas plataformas. Antes de enfrentarte a Donkey Kong al final de cada mundo, reúne a todos los Mini-Marios y llévalos a un lugar seguro.

Mario’s Tennis

¡Acción de tenis sensacional con una profundidad rojiza en una cancha 3D realista! Vive el juego de deportes definitivo de Virtual Boy en modo individual o doble. Golpea, volea o lanza un remate vertical para aplastar a tu oponente. Elige uno de los siete personajes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Participa en un torneo de tres rondas para intentar ganar la copa. El juego que precedió a Mario Tennis en Nintendo 64.

Mario Clash

Ayuda a Mario a atravesar un laberinto imponente. Mario se enfrenta a una multitud de enemigos malvados y desagradables. Debes ayudarlo a burlar a los Spikes, Para-Goombas y otras bestias que acechan dentro de una torre que llega hasta las nubes. Tras aturdir a un Koopa, lo puede usar como munición contra sus enemigos. Pero cuidado, también hay criaturas de fuego y hielo que debes evitar, peligros a cada paso. Incluso las estrechas cornisas donde Mario se tambalea y las tuberías por las que corre deben atravesarse con precaución.

🍄

Nintendorama

Todos los juegos y tráileres de la presentación Indie World de Nintendo (marzo 2026)
Todos los juegos y tráileres de…
Pokémon Fire Red / Leaf Green en Switch corrigen el error de Raikou y Entei donde desaparecían para siempre
Pokémon Fire Red / Leaf Green…
Pokémon Champions presenta algunos de sus personajes y entrenadores de apoyo
Pokémon Champions presenta algunos de sus…
Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)
Todos los juegos y anuncios del…
Pokémon Viento / Ola (Winds / Waves) es la décima -10- generación RPG de los juegos de Game Freak, exclusiva para Nintendo Switch 2
Pokémon Viento / Ola (Winds /…
Kirby Air Riders: notas de actualización del parche 1.3.1 para Switch 2
Kirby Air Riders: notas de actualización…
Más de:
Mario Clash Mario Clash Mario Vs. Donkey Kong Mario Vs. Donkey Kong Mario's Tennis Mario's Tennis
Invincible Vs: el nuevo tráiler del juego presenta cómo pelea Dupli-Kate
Street Fighter 6: Capcom comparte la guía de movimientos de Alex
Highguard seguirá el mismo triste destino de Concord: dejará de funcionar a pocas semanas de su lanzamiento
Fortnite recibirá nuevas skins de Rick & Morty y una colaboración con la nueva película de Pixar
Estos son los cambios a las habilidades de Shyvana en League of Legends
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Invincible Vs: el nuevo tráiler del juego presenta cómo pelea Dupli-Kate
No hay comentarios

Lo último

Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano
Anime y Manga
Vean las nuevas skins para Senna, Naafiri y Warwick de la colección Sabueso de Guerra en League of Legends
Videojuegos
Así es la colaboración de Gundam con Apex Legends: fecha, skins, eventos y más
Videojuegos
Fecha, equipos y horarios del First Stand Tournament 2026, el torneo de inicio de temporada de League of Legends
Esports