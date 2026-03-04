Dos de Virtual Boy y uno de GBA, tres nuevos juegos de Mario en Nintendo Switch Online + Expansion Pack para el Día de MAR10

El pasado enero recibimos reportes equivocados sobre las inclusiones de dos juegos de GameCube a Nintendo Switch Online en Switch 2, por lo menos hasta ahora. En su lugar, Nintendo confirmó los juegos de Virtual Boy que llegarían con la aplicación para Switch y Switch 2, posteriormente lanzada y sin mucha utilidad si no cuentas con el visor a la venta por separado. Preparándose para el Día de MAR10 el próximo 10 de marzo, Nintendo anunció Mario vs. Donkey Kong para Game Boy Advance, Mario’s Tennis y Mario Clash para Virtual Boy en Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Mario vs. Donkey Kong

Este juego recibió un ‘remake’ en 2024 para Nintendo Switch, pero se sigue manteniendo muy bien en GBA aún con ello. Sin olvidar que su historial está basado en Donkey Kong [’94] para Game Boy, también disponible en Nintendo Switch Online justamente desde el pasado Día de MAR10.

Donkey Kong acaba roba todos los juguetes de Mini-Mario, y ahora Mario debe perseguir a su eterno némesis y recuperar lo robado. Salta y lucha a través de niveles cada vez más difíciles mientras usas interruptores, cintas transportadoras, martillos y más para superar las hordas de enemigos que bloquean tu camino. Encuentra el mejor camino y luego usa nuevos movimientos, para encontrar llaves, recoger regalos y navegar por peligrosas plataformas. Antes de enfrentarte a Donkey Kong al final de cada mundo, reúne a todos los Mini-Marios y llévalos a un lugar seguro.

Mario’s Tennis

¡Acción de tenis sensacional con una profundidad rojiza en una cancha 3D realista! Vive el juego de deportes definitivo de Virtual Boy en modo individual o doble. Golpea, volea o lanza un remate vertical para aplastar a tu oponente. Elige uno de los siete personajes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Participa en un torneo de tres rondas para intentar ganar la copa. El juego que precedió a Mario Tennis en Nintendo 64.

Mario Clash

Ayuda a Mario a atravesar un laberinto imponente. Mario se enfrenta a una multitud de enemigos malvados y desagradables. Debes ayudarlo a burlar a los Spikes, Para-Goombas y otras bestias que acechan dentro de una torre que llega hasta las nubes. Tras aturdir a un Koopa, lo puede usar como munición contra sus enemigos. Pero cuidado, también hay criaturas de fuego y hielo que debes evitar, peligros a cada paso. Incluso las estrechas cornisas donde Mario se tambalea y las tuberías por las que corre deben atravesarse con precaución.