Dos jefes de Silksong serán ‘nerfeados’ en su primer parche de actualización

Muchos jugadores ansiosos por probar uno de los juegos más esperados del año se están llevando un «chasco» gracias a la alta dificultad del juego. Una notable cantidad de comentarios sobre Hollow Knight: Silksong en foros y redes sociales son quejas sobre lo difícil que es y parece que Team Cherry está poniendo atención, pues decidieron ‘nerfear’ dos de los jefes del acto I del juego, bajar los precios de algunos servicios y aumentar ciertas recompensas.

Mediante una publicación oficial en Steam, Team Cherry reveló las notas del parche 1.0.28470 que llegaría al juego entre el 15 y el 19 de septiembre. La gran mayoría de los cambios que hace son para arreglar ‘bugs’, pero hay algunos ajustes a la dificultad. El más notable es que dos de los primeros jefes de Silksong — Bestia alada del Páramo (que enfrentamos en Páramo Gris) y Hermana Vastiguera (que nos espera en lo alto del Bosque Coraza) — serán «ligeramente menos difíciles».

Otros ajustes importantes a la dificultad que serán implementados en este parche son los siguientes:

Reducción del daño que hacen los enemigos Tallarenas.

Reducción en el costo del precio de activar ciertos bancos de descanso y puntos de viaje rápido.

Aumento de recompensas de Rosarios por vender ciertas reliquias y cilindros

Aumento de recompensas de Rosarios en las misiones de entrega

Vamos a ver si estos cambios a Silksong hacen que la experiencia sea más llevadera para ciertos jugadores. Mientras tanto, los invitamos a leer las guías que estamos haciendo sobre este juego.