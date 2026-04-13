Otros dos luchadores de la WWE tendrán skins en Fortnite, les decimos quiénes son y cuándo llegan

Si son fanáticos de la lucha libre y tienen algunos paVos (Monedas V) sobrantes o no están participando en el boicot contra el despido de más de 1000 empleados de Epic Games, el aumento de los precios y la llegada de atuendos basados en personajes creados con IA al juego, les interesará esta noticia. Pronto tendremos dos nuevas skins de luchadores de la WWE que se suman a las ya existentes de John Cena, Bianca Belair, Becky Lynch, Cody Rhodes y el Undertaker: se tratan de el legendario Stone Cold Steve Austin y la bella Liv Morgan.

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Estas dos skins llegarán al juego en la actualización del jueves 16 de abril de 2026, justo a tiempo para la celebración del evento Wrestlemania 42 en el que Live Morgan competirá por el título de campeona mundial femenina contra la chilena Stephanie Vaquer.

Aunque todavía no hemos visto la skin de Liv, ya pudimos ver cómo será el atuendo de Stone Cold.

Este atuendo fue revelado en un corto video compartido por las cuentas oficiales de Fortnite en redes sociales. Además de la skin del seis veces campeón, podemos dar una rápida mirada al pico, la mochila retro y el gesto que lo acompañarán.

Pronto tendremos más información sobre estas skins de Stone Cold Steve Austin y Liv Morgan, así como imágenes del atuendo de esta última.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.