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Dos nuevos paquetes de Nintendo Switch 2 acompañarán el nuevo precio de la consola desde septiembre

Multijugador al grande en Switch 2.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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A partir del 1ro de septiembre del 2026, Nintendo Latinoamérica realizará el ajuste en el precio de venta sugerido de la consola Nintendo Switch 2, al igual que el resto de países a nivel global. En Colombia, el precio sugerido en distribuidores autorizados seleccionados de solo la consola será de 2’949.900 pesos. Dicho cambio frente al precio original de lanzamiento de 2’859.900 pesos colombianos, se extenderá a mediano y largo plazo. El precio de la consola Nintendo Switch no tendrá cambios en Latinoamérica.

A partir de finales de septiembre Nintendo ofrecerá dos paquetes de consola Switch 2 a $530 USD, uno más el código de Mario Kart World y otro desde el 22 de octubre con el código de Nintendo Switch Sports Resort. Cualquiera de los paquetes incluye una suscripción individual a Nintendo Switch Online por tres meses (90 días). Disfruta de carreras llenas de energía en un mundo extenso o de 12 juegos deportivos con control de movimiento. Antes del cambio de precio hubo otros tres paquetes de Switch 2 con juego disponibles.

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En Mario Kart World, puedes correr a toda velocidad por entornos vastos e interconectados o explorar tranquilamente la carretera. Tanto si eres un fan de Mario Kart de toda la vida como si acabas de descubrir la saga, podrás ponerte al volante fácilmente y disfrutar de la acción trepidante.

El 22 de octubre, se lanza Nintendo Switch Sports Resort, la nueva entrega de la serie Nintendo Switch Sports, en exclusiva para Nintendo Switch 2. Ese mismo día, podrás adquirir el paquete Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, que incluye la consola, un código para la versión digital del juego y una suscripción individual a Nintendo Switch Online de tres meses (90 días).

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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