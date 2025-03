Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons recibirá a Jeff y Abore gratis como DLC

Maximum Entertainment y el desarrollador Secret Base anunciaron que el beat ‘em up Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons recibirá gratis a Jeff y Abore como contenido descargable o DLC. Esta actualización gratuita llegará al juego durante el mes de abril.

¿Quiénes son Jeff y Abore en Double Dragon Gaiden?

Jeff es un rival de la infancia de los hermanos Lee, entrenó junto a ellos en el arte marcial Sōsetsuken. Pero a medida que sus habilidades se rezagaban, los celos crecieron. Decidido a superar a Billy y Jimmy, Jeff abandonó su noble camino y se dedicó a las calles, fusionando el karate con el Sōsetsuken para desarrollar un estilo de lucha peligroso e impredecible.

Abore es un corpulento exsoldado de porte estoico, Abore lucha con una potencia brutal y una calma inquebrantable. Su increíble fuerza y ​​resiliencia han llevado a algunos a preguntarse: ¿es un hombre o algo más? Este silencioso luchador no ofrece respuestas, solo golpes contundentes.

En abril del 2024, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons recibió también gratuitamente a Chin Sei Mei, Ranzou y Sonny Lee, que regresaron en el DLC ‘Sacred Reunion’ para enfrentarse a las bandas de Nueva York. Estos últimos dos personajes no estaban presentes en un juego de la franquicia desde Double Dragon IV.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC a través de Steam.

Fuente: Maximum Entertainment