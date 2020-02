Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle – Reseña

Muchos de ustedes seguramente reconocen el nombre Double Dragon. Los amantes de lo retro y veteranos de los videojuegos —aquellos que crecieron en los años ochenta y noventa— seguramente sienten nostalgia hacia esos ‘beat ‘em up’ en los que controlábamos a los hermanos Billy y Jimmy Lee. Ahora, ¿cuántos de ustedes reconocen el nombre Kunio-kun? ¿Y si en su lugar nos referimos a River City Ransom o Nintendo World Cup? Ahí la cosa cambia. Esos son clásicos de NES muy queridos. A pesar de ser de diferentes géneros, ambos son parte de la franquicia Kunio-kun.

Todo esto es parte de una telaraña de historias sobre ‘localización’ de videojuegos y las diferencias entre las culturas japonesa y occidental. Ahora podemos desenredar todo eso gracias a Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle.

Antes que nada, ofrecemos disculpas a nuestros lectores más jóvenes, pues probablemente no tienen idea de qué estamos hablando. Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle es una colección de 18 juegos pertenecientes a las dos franquicias de su título. Estos fueron lanzados originalmente para NES entre 1987 y 1993. Aunque los títulos de Double Dragon fueron bien conocidos en Occidente, muy pocos juegos de la saga Kunio-kun salieron de Japón. Los que lo hicieron recibieron tantas modificaciones que parecían ser títulos completamente diferentes.

El título de la compilación también resulta algo engañoso. A pesar de usar la palabra ‘brawler’, la mayoría de los juegos son títulos deportivos que se juegan como si fueran de acción. El número de juegos también se puede prestar para una confusión. De los 18, cinco están ‘repetidos’. Renegade, Super Dodge Ball, River City Ransom, Nintendo World Cup y Crash’n the Boys: Street Challenge son respectivamente las versiones internacionales de Nekketsu Renegade Kunio-kun, Nekketsu High School Dodgeball Club, Downtown Nekketsu Story, Nekketsu High School Dodgeball Club – Soccer Story y Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

Aquí pueden encontrar la lista completa de juegos de Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle.

Todos estos juegos han sido mejorados con respecto a sus versiones originales. Eliminaron el molesto ‘parpadeo’ que tanto afectaba a los juegos de NES, arreglaron algunos ‘bugs’, corrigieron los textos y balancearon los equipos en los títulos deportivos. Esta es una buena noticia, pero aquellos que quieran experimentar estos juegos tal como salieron también pueden hacerlo. Se puede jugar cualquier título sin estas mejoras. Esto alegrará a los nostálgicos puristas y los interesados en la preservación de videojuegos.

Otra mejora importante se encuentra en los modos multijugador que tienen la mayoría de estos títulos. En Retro Brawler Bundle es posible jugarlos en línea mediante un sencillo menú. Este nos permite crear ‘cuartos de juego’ para invitar amigos o podemos dejarlos ‘abiertos’ para que ingrese cualquiera.

Hablemos un poco de los juegos. Double Dragon es uno de los nombres más importantes e influyentes de su género. Hay que tener presente que el primero de ellos es un juego que tiene más de 30 años. Jugarlo es experimentar el género ‘beat ‘em up’ en su expresión más simple y pura. Todavía resulta divertido, pero no se puede comparar a nivel técnico ni de profundidad con los juegos de hoy en día. Lo mismo se puede decir de su secuela, la cual es mucho mejor a nivel de jugabilidad. Tristemente, Double Dragon III no ha envejecido tan bien como sus predecesores. Su alta dificultad y controles irregulares lo hacen una experiencia frustrante a pesar de ‘novedades’ como poder desbloquear nuevos personajes.

Pero el primer Double Dragon no es más que una respuesta a Renegade, el primer juego de Kunio-kun, que también encontramos en Retro Brawler Bundle. Esta es una versión sin pulir de lo que sería todo el género ‘beat ‘em up’ que puede resultar interesante a los estudiosos de historia de videojuegos. Sin embargo, no es divertida.

El siguiente juego de la saga dentro del mismo género, que aquí conoceríamos como River City Ransom y en Japón como Downtown Nekketsu Story, tomó las lecciones aprendidas de sus predecesores. Aunque se juega prácticamente igual, es mucho más rápido, desenfadado y profundo a nivel de mecánicas. Con el dinero ganado al derrotar enemigos podemos comprar comida y libros que mejoran nuestros atributos y nos dan nuevas habilidades, como si fuera un RPG. Además, nos ofrece un mundo abierto que podemos explorar con bastante libertad.

La influencia de River City Ransom es tan grande que la seguimos sintiendo en juegos como Castle Crashers, Scott Pilgrim, River City Girls e incluso la saga Yakuza. Si les gusta este juego también tienen que dar una mirada a Kunio-kun’s Historical Period Drama!, que lleva la misma acción al pasado.

Otra cosa interesante que nos permite Retro Brawler Bundle es comparar las diferencias culturales entre Japón y Occidente en los ochenta. Todos los juegos de Kunio-kun están basados en la figura del ‘banchō’. Estos eran delincuentes juveniles prevalentes en las escuelas secundarias que tenían toda una cultura y estética a su alrededor. Incluso fueron protagonistas de multitud de películas y ‘manga’. No hay concepto que se le parezca en el resto del mundo, por lo que las historias de Renegade y River City Ransom cambiaron para convertirse en típicas ‘guerras de pandilleros’ en urbes distópicas al estilo de The Warriors y Escape from New York.

Curiosamente, algo similar pasó con los juegos deportivos de la saga. Las competencias escolares en las que Kunio y sus amigos participan en Dodgeball Club y Soccer Story pasaron a ser torneos internacionales al ser localizados.

Hablando de los juegos deportivos, estos tienen tantos elementos divertidos como problemas. Pueden sentirse incontrolables a causa de sus curiosos sistemas de juego, sobre todo en comparación con títulos modernos. Pero ese mismo problema puede aportar a un tipo de ‘diversión caótica’. Estos son juegos sin reglas en los que podemos golpear a los rivales, realizar tiros especiales o usar los elementos que encontramos en el campo para ‘hacer trampa’. Algunos de ellos tienen un modo para cuatro jugadores, lo que los convierte en excelentes ‘party games’. A pesar de eso, la experiencia para una persona que intente jugarlos en serio puede ser desesperante.

Algo que afecta negativamente a todos los juegos incluidos en Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle es la falta de un manual digital o instrucciones de juego. La mayoría de títulos tienen movimientos y sistemas especiales que no resultan intuitivos ni fáciles de descubrir, como el poderoso ‘rodillazo volador’ de Double Dragon II y los tiros especiales en Soccer Story. Es verdad que hoy en día muchos jugadores pausan el juego y simplemente buscan la información en su celular, pero parece una omisión grave.

Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Poder disfrutar de juegos que nunca antes conocimos.

- Los primeros Double Dragon y los 'beat em up' de Kunio-kun siguen siendo divertidos a pesar de su simplicidad.

- Poder jugar con o sin mejoras.

- Un gran logro en temas de preservación de videojuegos. Lo que no nos gustó - Faltan manuales o instrucciones que expliquen los movimientos y sistemas de cada juego.

- La mayoría de juegos deportivos resultan frustrantes en solitario.

- Algunos de los juegos son simples curiosidades que no vamos a jugar más de una vez.

En resumen Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle está hecho para tres tipos de personas: los nostálgicos que extrañan estos juegos, los estudiosos de la historia de los videojuegos y aquellos que sienten curiosidad por los títulos de otras épocas. Eso no significa que no haya diversión en sus juegos. Son excelentes experiencias multijugador y su simpleza nos puede hacer apreciar la gracia del género 'beat 'em up' sin distracciones como árboles de habilidades y el 'grindeo'. Es una lástima que algunos juegos de la colección no tengan la misma calidad.

Reseña realizada con una copia digital de Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle para Nintendo Switch brindada por Arc System Works.