Double Dragon Revive – Reseña (PC)

Double Dragon Revive, es el regreso de la franquicia creada por Tecno, la cual de la mano del estudio YUKE’S y Arc System Works llega para modernizar el clásico beat’em up que cimentó las bases del género en la década de 1980. Este título busca revivir —una vez más— el interés de los jugadores por la historia de Billy y Jimmy Lee, siguiendo a intentos anteriores con resultados mixtos como Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons y Double Dragon Neon. Así que en nuestra reseña conoceremos si YUKE’S ha logrado darle un nuevo aire a Double Dragon con Revive, así como lo hicieron SEGA con Shinobi: Art of Vengeance o The Game Kitchen con Ninja Gaiden: Ragebound en este 2025.

A diferencia de otros títulos del género que han visto la luz en el 2025, Double Dragon Revive utiliza el motor Unreal Engine 5, alejándose del pixel art.

Una historia, clásica, sencilla y directa

La historia de Double Dragon Revive nos sitúa quince años después de un cataclismo nuclear, donde los remanentes de la civilización se concentran en una colonia metropolitana. En este sombrío entorno, la banda criminal conocida como los Shadow Warriors ejerce un control absoluto sobre la ciudad. La aventura arranca con el secuestro de Marian. Ella es amiga de la infancia de los protagonistas y secuestrada por los Shadow Warriors. Este evento es el catalizador que impulsa a los hermanos Billy y Jimmy Lee — los últimos exponentes del Sosetsuken— a la acción.

Sin embargo, a pesar de que el rescate de Marian es el motor inicial, esta motivación se resuelve casi de inmediato, permitiendo que la historia evolucione hacia una dirección inesperada y extraña. Ya que, el enfoque de la historia se desvía para explorar giros argumentales profundos —y en algunas ocasiones hasta absurdos— ligados a la misteriosa educación del trío en el arte del Sosetsuken. La historia se le presenta al jugador a través de secuencias ambientadas con imágenes estáticas y actuación de voz, como una novela gráfica.

Para aquellos que deseen profundizar en la historia, el juego ofrece “Episodios” adicionales que brindan contexto sobre el pasado y las motivaciones de varios de los villanos.

Si bien el estilo artístico de estas secuencias es destacable, su duración a menudo resulta un poco excesiva. Además, la historia en sí —incluso dentro de los estándares de la serie Double Dragon— es predecible y no logra conectar con el jugador. Esto debido a diálogos que no consiguen ser entretenidos y una actuación de voz que deja mucho que desear.

Es Doble Dragon, pero no se siente como tal

En cuanto a la jugabilidad, a pesar de contar con mecánicas de combate que, en teoría, son sólidas como un sistema que incluye ataques ligeros, fuertes, movimientos especiales, bloqueo, la posibilidad de esquivar golpes y agarres, su implementación es inconsistente. Esto debido a que el combate se siente “torpe” y “pesado”. Sin embargo, su mayor pecado consiste en la alarmante falta de impacto en los golpes. Esto, inevitablemente, deriva en encuentros insatisfactorios, monótonos que derivan en el cansancio del jugador.

Una mecánica clave de Double Dragon Revive es el Hyper Blow, un ataque de área de efecto que se puede activar al llenar el Dragon Orb a medida que se atacan a los enemigos. Sin embargo, su ejecución durante las batallas resulta incómoda. Esto debido a que el botón de acción gestiona varias tareas como recoger ítems o interactuar con el entorno. Esto hace que, a menudo, su pulsación interfiera con la batalla interrumpiendo la ejecución de combos. Por otro lado, los cuatro personajes jugables (Billy, Jimmy, Marian y Ranzo) poseen una lista de movimientos única con combos que usan los juggles como principal motor para alargar los castigos.

No obstante, el movimiento en ocho direcciones es quizás el mayor impedimento para una defensa perfecta. Ya que, el cambiar de objetivo hace que el movimiento de nuestro personaje se siente “incómodo” y “poco confiable”. Esto hace que juzgar la profundidad del escenario y la posición correcta para atacar sea frustrantemente difícil. Esta frustración se ve acentuada con el diseño de niveles. Esto debido a que es genérico y carente de creatividad.

Un ritmo errático

Los niveles de Double Dragon Revive cumplen con todos los cliches del genero: calles, alcantarillas, casinos y más.

El ritmo de los niveles del juego se podría describir como errático. Esto debido a que algunos de estos se sienten interminables y con poca acción. Elementos como el plataformeo y puzles, heredados del original, se convierten en interrupciones frustrantes debido al movimiento torpe y la perspectiva de la cámara y los personajes se sienten demasiado grandes limitando la maniobrabilidad.

Finalmente, los combates contra jefes no son emblemáticos ni representan un reto para el jugador. Esto debido a que, muchos caen con presionar los botones de ataque sin ninguna lógica, mientras que los picos de dificultad de estos enfrentamientos se deben a una inundación de enemigos en lugar de un reto mecánico o a tener que enfrentar un patrón de ataque complejo. Pero no todo es malo o debatible en Double Dragon Revive. Ya que, la banda sonora es muy buena. Esta se compone de sonidos de guitarras eléctricas y melodías excelentes, incluso en las partes donde las imágenes estáticas nos cuentan la historia.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Double Dragon Revive provista por Arc System Works. El juego también está disponible en consolas Xbox, PlayStation y Nintendo de anterior y actual generación.