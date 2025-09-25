Doug Bowser deja la presidencia de Nintendo of America y por primera vez en la historia de la compañía una mujer toma el cargo

Doug Bowser, hasta ahora presidente de la rama americana de Nintendo, deja el máximo cargo en la región tras más de seis años en el mismo cumplidos el pasado mes de abril. Esto sucede solo unos meses después del lanzamiento de Switch 2 y antes de la primera temporada navideña de la consola, donde se espera un máximo pico en ventas de consolas y juegos. Bowser será reemplazado por Devon Pritchard, quien ha sido ejecutiva de Nintendo durante varios años y convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Nintendo of America en la historia.

«Una de mis primeras experiencias con los videojuegos fue jugar a la versión arcade de Donkey Kong. Desde entonces, todo lo relacionado con Nintendo ha seguido siendo una pasión tanto para mí como para mi familia. Liderar Nintendo of America ha sido un honor inolvidable, y estoy orgulloso de los logros de nuestro equipo, tanto en términos de resultados comerciales como de las experiencias que hemos creado para los consumidores.

Ahora es el turno de la próxima generación de líderes, y la trayectoria de Devon habla por sí sola. Es una líder excepcional, y su ascenso es un testimonio de su sólido desempeño y sus contribuciones estratégicas al crecimiento de la compañía. Tengo plena confianza en que guiará a la compañía hacia metas aún mayores», declaró en un comunicado Bowser.

Devon Pritchard, nueva presidenta de Nintendo of America.

Pritchard ascenderá a la Junta Directiva de Nintendo of America y se unirá al grupo de directores ejecutivos en Japón. Satoru Shibata, quien en el pasado dirigió Nintendo Australia y Nintendo Europa, se unirá a Nintendo of America como director ejecutivo, además de sus funciones de director ejecutivo y miembro de la junta directiva en la sede de Nintendo en Japón.

Bowser asumió la presidencia de Nintendo of America tras la renuncia de Reggie Fils-Aimé, quien estuvo 15 años en el cargo. La labor de Bowser no fue tan mediática como la de Fils-Aimé, quien usualmente acompañaba al fallecido presidente Satoru Iwata en los diferentes Nintendo Direct. Este cambio de liderazgo en Nintendo of America se da cuando la compañía ha dado de qué hablar sobre una situación con contratistas de servicio al cliente.