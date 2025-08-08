Videojuegos

Drag x Drive se podrá jugar gratis antes de su lanzamiento, prueben la demo temporal del juego de baloncesto en sillas de ruedas de Nintendo

Los horarios de la cancha son muy estrictos.

Aunque definitivamente no luce tan llamativo visualmente como otros juegos de ‘La Gran N’, el curioso juego de baloncesto en silla de ruedas de Nintendo nos llama mucho la atención por su curioso e innovador sistema de control que usa ambos Joy Con 2 como si fueran dos ‘mouse’. No tendremos que comprarlo para probarlo porque Drag x Drive tendrá una demo gratis para Nintendo Switch 2.

Si no han visto aún cómo es este juego, los invitamos a ver el siguiente tráiler.

Esta ‘Global Jam’ (el nombre bonito que le dieron a esta demo gratis) de Drag x Drive se llevará a cabo el sábado 9 y el domingo de agosto de 2025 en tres sesiones muy cortas. Así es, solo estará disponible un día y por tiempo muy limitado. Estos son los horarios en que se podrá probar:

Colombia

  • Sábado 9 de agosto de las 5:00 a.m. a las 9:00 a.m.
  • Sábado 9 de agosto de las 7:00 p.m. a las 11:00 a.m.
  • Domingo 10 de agosto de las 11:00 a.m. a las 3:00 p.m.

México

  • Sábado 9 de agosto de las 4:00 a.m. a las 8:00 a.m.
  • Sábado 9 de agosto de las 6:00 p.m. a las 10:00 a.m.
  • Domingo 10 de agosto de las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m.

España

  • Sábado 9 de agosto de las 12:00 p.m. a las 4:00 9.m.
  • Domingo 10 de agosto de las 2:00 a.m. a las 6:00 a.m.
  • Domingo 10 de agosto de las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m.

No sabemos por qué Nintendo decidió que la prueba gratis de su juego de baloncesto en silla de ruedas tuviera horarios tan limitados y estrictos, pero esperamos que sea suficiente para que los jugadores decidan si les llama o no la atención. Ya pueden descargar esta versión de prueba de Drag x Drive gratis en la eShop, pero solo funcionará en los horarios indicados.

El lanzamiento oficial de Drag x Drive será el jueves 14 de agosto de 2025 y tendrá un costo de 104.900 pesos colombianos.

