Dragalia Lost tendrá un evento especial en colaboración con Monster Hunter

Dragalia Lost puede ser el juego móvil menos exitosos de Nintendo, pero eso no significa que no tenga una dedicada comunidad de jugadores y que no sea constantemente actualizado. Recientemente, este título tuvo un divertido evento que contó con la participación especial de Mega Man. Tal parece que Capcom y Nintendo continuarán colaborando en este juego, ya que hace poco fue anunciado un nuevo evento con otra de las más importantes franquicias de esa empresa.

Durante el más reciente Dragalia Digest, la serie de videos que informa a los jugadores de las novedades en el mundo de Dragalia Lost, se anunciaron muchas novedades. Entre ellas se encuentra un nuevo modo de juego llamado ‘Agito Uprising’ que nos brindará materiales para forjar armas de seis estrellas.

Entre el 25 y el 31 de diciembre también se estarán entregando regalos especiales. Cada día se nos permitirá invocar un premio sin costo alguno y se nos asegura al menos una recompensa de bronce.

El más llamativo entre los nuevos anuncios es la colaboración con Monster Hunter. No se han revelado muchos detalles al respecto, pero sabemos que se llevará a cabo a finales de enero de 2020 y que nos permitirá añadir a Rathalos a nuestro equipo. Este wyrm es una de las criaturas más reconocidas de la serie de Capcom y muchos la consideran su ‘mascota’.

Es muy probable que estos eventos ayuden a aumentar la popularidad de Dragalia Lost, el cual suele ser opacado ante el éxito de otros juegos móviles de Nintendo como Mario Kart Tour y Fire Emblem Heroes.

Via: Nintendo Wire

Fuente: Dragalia Digest