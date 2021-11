Dragon Ball: The Breakers, estos son los requisitos para PC

La semana pasada, Bandai Namco Entertainment anunció para sorpresa de todos un nuevo juego de Dragon Ball. Sin embargo, este no se enfocará en las batallas de poderes a las que los fanáticos ya están acostumbrados. Al contrario, Dragon Ball: The Breakers probará suerte en el género de los multijugadores asimétricos. Por fortuna, algunos jugadores afortunados pronto podrán probar este peculiar título por medio de una beta cerrada.

Ya que esta versión de prueba estará disponible para PC, es ideal que los usuarios de esta plataforma se aseguren de tener lo necesario para correrla. Por fortuna, la página de Dragon Ball: The Breakers en Steam ha revelado los requisitos mínimos y recomendados para PC.

¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendados para jugar Dragon Ball: The Breakers en PC?

Requisitos mínimos para jugar Dragon Ball: The Breakers en PC

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador: Intel Core i5-6400 o AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i5-6400 o AMD Ryzen 3 3100 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: GeForce GTX 770 o Radeon R9 380X

GeForce GTX 770 o Radeon R9 380X DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados para jugar Dragon Ball: The Breakers en PC

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador: Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 570

GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 570 DirectX: Versión 11

Versión 11 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: The Breakers?

El lanzamiento de Dragon Ball: The Breakers está programado para algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

Además de PC, el juego también llegará a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

¿Cómo será la jugabilidad?

En la misma vena de Dead by Daylight, Dragon Ball: The Breakers será un multijugador asimétrico. Mientras que 7 jugadores tomarán el rol de supervivientes —que incluyen a personajes conocidos de la obra de Akira Toriyama, tales como Oolong y Bulma—, otro será el asaltante: Freezer, Cell o Majin Buu. Los supervivientes deben utilizar las herramientas a la mano y cooperar entre sí para esconderse del villano, distraerlo o enfrentarlo. Incluso pueden convertirse temporalmente en héroes como Goku, Picoro y Vegeta para mantener a raya al asaltante. No obstante, este se volverá más fuerte a medida derrote a los supervivientes.

Fuente: Steam