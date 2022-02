A finales de 2021, Bandai Namco Entertainment tomó por sorpresa a los jugadores de Dragon Ball FighterZ con el anuncio de que un nuevo personaje llegará al título de peleas. Se trata de la forma humana de Androide 21. Desafortunadamente, dicho anuncio no reveló sus habilidades ni su fecha de lanzamiento. Hubo que esperar un par de meses para que la compañía japonesa revelara más dentro del marco de Dragon Ball Battle Hour 2022, evento que se enfoca en múltiples juegos basados en la obra magna de Akira Toriyama.

En este artículo, detallamos las habilidades de Androide 21 y su fecha de lanzamiento.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Androide 21 (bata de laboratorio) en Dragon Ball FighterZ?

El lanzamiento de Androide 21 (bata de laboratorio) en Dragon Ball FighterZ será el 24 de febrero de 2022. Aunque no se ha revelado el precio de este personaje, lo más probable es que cueste $5 dólares estadounidenses. Esto es más o menos $19.700 pesos (Colombia). Por el momento se desconoce si Androide 21 formará parte de un nuevo pase de temporada.

¿Qué habilidades tendrá Androide 21 (bata de laboratorio)?

A través de una pelea de demostración entre BC|ApologyMan y Zane y una presentación de Tomoko Hiroki —productora de Dragon Ball FighterZ—, Bandai Namco ha dado a conocer que Androide 21 (bata de laboratorio) será una luchadora redonda. Contará con varias herramientas que le permitirán luchar adecuadamente en tierra y aire. La mayoría de estas tendrá buen alcance. Lo anterior no quiere decir que no contará con habilidades peculiares. Además de una barrera, Androide 21 (bata de laboratorio) tendrá un agarre inbloqueable. Este no solo causará daño, sino que reducirá el ataque del oponente y aumentará el de Androide 21.

Dragon Ball FighterZ está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos hacerlo siguiendo este enlace.

Fuente: Dragon Ball Battle Hour 2022