Dragon Ball FighterZ: te contamos cuándo llega Goku SS4 de Daima y los resultados del Masters Showdown

Durante las finales del Dragon Ball FighterZ Masters Showdown, el cual se celebró bajo el marco del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, fue revelado el tráiler de lanzamiento de Goku Super Saiyajin 4 de Daima. Este adelanto, además de mostrar cómo pelea Goku SS4 (Daima) también confirma cuándo estará disponible el personaje en el juego.

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¿Cuándo estará disponible Goku SS4 (Daima) en Dragon Ball FighterZ?

El lanzamiento del personaje vendrá acompañado de contenido temático adicional relacionado con con Dragon Ball Daima.

Si hace mucho se preguntaban cuándo estará disponible la versión de Goku Super Saiyajin 4 de Daima en Dragon Ball FighterZ, no se preocupen, ya que el personaje se unirá al juego este miércoles 22 de abril. Este lanzamiento representa la primera actualización de contenido para Dragon Ball FighterZ desde febrero de 2022. En aquella ocasión, se integró a la Androide 21 (bata de laboratorio). Por el momento solo sabemos que Goku SS4 se une al juego, pero algunos fanáticos del título esperan que Bandai Namco aproveche para hacer ajustes de balance.

¿Cómo pelea Goku Super Saiyajin 4 de Daima en Dragon Ball FighterZ?

A diferencia de la versión de Goku SS4 de Dragon Ball GT, la de Daima posee cabello de color rojo. En cuanto a sus movimientos de pelea, el tráiler reveló que el personaje cuenta con herramientas —que como era de esperarse— lo distinguen de otras transformaciones. SS4 Goku (Daima) tiene acceso a proyectiles convencionales y ataques especiales de rayo, incluyendo una variante del Kamehameha que presenta propiedades específicas de movimiento y trayectoria.

Adicionalmente, Goku SS4 (Daima) cuenta con un ataque de carga que le otorga armadura frente a múltiples impactos del enemigo. Asimismo, posee una capacidad de posicionamiento que le facilita evadir ataques especiales. Así que gracias a esto Goku SS4 (Daima) puede trasladarse automáticamente detrás del oponente para neutralizar ofensivas. Respecto a las interacciones de sus ataques definitivos, se mostró que SS4 Goku (Daima) puede ejecutar una acción de seguimiento tras un choque de ráfagas de energía. Esta maniobra permite ganar prioridad frente a técnicas de alto nivel, como el Big Bang Kamehameha de Gogeta SS4 de Dragon Ball GT.

Resultados finales del Dragon Ball FighterZ Masters Showdown 2026

1. M80|Hikari (Gogeta Azul, Vegito, Androide 17)

2. Gropis (Super Baby 2, Cell, Freezer)

3. KJPixel (Jiren, Freezer, Janemba)

3. DFM|Go1 (Vegeta base, Lab Coat 21, Goku Ultrainstinto)

5. Wade (Super Baby 2, Hit, Janemba | Kefla, Hit Janemba)

5. Wawa (Gogeta azul, Goku base, Gohan adulto)

5. Solary|Yasha (Gogeta azul, Vegito, Androide 17)

7. FLY|SonicFox (Vegeta base, Cell, Androide 21)

Las etapas preliminares del torneos quedaron de la siguiente manera:

Fuente: @db_eventpj