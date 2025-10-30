Dragon Ball FighterZ: todos los cambios y ajustes del parche o actualización 1.41

Bandai Namco ha vuelto a compartir una actualización para Dragon Ball FighterZ con el lanzamiento de la versión 1.41. Esta nueva actualización llega tan solo unas semanas después del parche anterior, el cual introdujo cambios significativos al gameplay del título y se centra en correcciones y arreglos más que en grandes nerfs o buffs. No obstante, si bien ya está disponible en la mayoría de las plataformas, la versión para Nintendo Switch será actualizada en una fecha posterior.

Dado que los ajustes del parche previo resultaron ser tan drásticos y “salvajes”, existe una alta expectativa de que los jugadores sigan descubriendo secuencias o exploits inesperados. Si esto ocurre, es muy probable que se requieran más ajustes de equilibrio para asegurar la salud competitiva del juego. Este soporte constante no es casualidad, ya que el título se encamina hacia la adición de un nuevo personaje DLC a comienzos del 2026.

¿Cuáles son los cambios y ajustes realizados a Dragon Ball FighterZ con el parche o actualización 1.41?

Cambios del Sistema Se ajustó el tiempo de cooldown (tiempo de recuperación) necesario antes del próximo uso del Z Assist (A-Type, B-Type).

Se ajustó el tiempo de cooldown (tiempo de recuperación) necesario antes del próximo uso del Z Assist (A-Type, B-Type). Vegeta (Super Saiyajin) Crushing Knee Kick (débil): Se ajustó el daño del ataque en el suelo cuando hace parte de un combo.

Crushing Knee Kick (débil): Se ajustó el daño del ataque en el suelo cuando hace parte de un combo. Teen Gohan Super Dragon Flight (débil): Se ajustó el daño del ataque en un combo. Super Dragon Flight (fuerte): Se acortó el blockstun (aturdimiento en bloqueo) del ataque.

Yamcha Wolf Fang Fist Finisher (débil): Se ajustó el knockback (empuje al golpear) en golpe (on hit) del ataque.

Hit Instant Blow: Se redujo la duración de la congelación del tiempo cuando el oponente está en hitstun (aturdimiento en golpe) para el ataque Instant Blow de Hit.

Goku Black

Fierce God Kick (fuerte): Se redujo la duración del tiempo de stun (aturdimiento) en golpes de esquina (corner hits) para el ataque.

Fierce God Kick (Heavy) de Goku Black cuando el efecto no se activa (trigger).

Zamasu fusionado Wall of Light: Se ajustó el attack timing (tiempo de ataque) y el tiempo de cooldown (tiempo de enfriamiento) antes de la reutilización del ataque Wall of Light de Zamasu (Fused).

Wall of Light: Se ajustó el attack timing (tiempo de ataque) y el tiempo de cooldown (tiempo de enfriamiento) antes de la reutilización del ataque Wall of Light de Zamasu (Fused). Videl Moonsault Kick (fuerte): Se hizo más fácil golpear a los oponentes en la esquina (esquina) con el ataque Moonsault Kick (Heavy) de Videl en su versión de suelo (ground version).

Moonsault Kick (fuerte): Se hizo más fácil golpear a los oponentes en la esquina (esquina) con el ataque Moonsault Kick (Heavy) de Videl en su versión de suelo (ground version). Goku ultrainstinto: Se limitó a 1 la cantidad de veces que el ataque Unrestrained Will para ejecutarlo en un Z Combo.

Vía: Eventhubs