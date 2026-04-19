Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los anuncios del evento que celebró la obra de Akira Toriyama

El evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026 es el epicentro de las novedades de la franquicia producida por Bandai Namco. El evento, que se desarrolla en el Shrine Auditorium de Los Ángeles los días 18 y 19 de abril y durante estos días habrán torneos competitivos de los diferentes juegos de la franquicia y anuncios sobre el futuro de Dragon Ball en el anime y los videojuegos.

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Todos los anuncios del Dragon Ball Games Battle Hour 2026

Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ya ha concluido, pero aquí les dejamos todos lo que se reveló durante el segundo día del evento.

¿Horarios del Dragon Ball Games Battle Hour 2026?

La programación del domingo incluye el panel especial de Dragon Ball Super: Beerus a las 13:15 (PDT), seguido inmediatamente por el bloque de novedades generales. Entre los puntos destacados de esta edición se encuentra la presentación del nuevo juego de Dragon Ball conocido provisionalmente como «AGE 1000«, juego que algunos creen que puede ser Dragon Ball Xenoverse 3 y que tiene como posible año de lanzamiento el 2027. El evento también cubrirá actualizaciones de contenido para juegos como Dragon Ball Sparking! ZERO, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Legends y el recientemente anunciado Dragon Ball Gekishin Squadra.

Todos los horarios para ver los anuncios del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, los pueden consultar a continuación:

Segmento del Evento Los Ángeles México Colombia Argentina España DB FighterZ Masters Showdown 09:00 A.M 10:00 A.M 11:00 A.M 1:00 P.M 6:00 P.M Dragon Ball Super panel especial 1:15 P.M 2:15 P.M 3:15 P.M 5:15 P.M 10:15 P.M Battle Hour Times Anuncios 1:35 2:35 P.M 3:35 P.M 5:35 P.M 10:35 P.M DB FighterZ – Finales 2:30 3:30 P.M 4:30 P.M 6:30 P.M 11:30 P.M

Los anuncios del Dragon Ball Games Battle Hour 2026 y las finales del Masters Showdown de Dragon Ball FighterZ se podrán ver en el canal de Twitch y YouTube de Bandai Namco.

Fuente: @db_eventpj