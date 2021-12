Dragon Ball Games Battle Hour is back for 2022!

Tune in live on Feb. 18 (Fri) & Feb. 19 (Sat) PST / Feb. 19 & Feb. 20 (Sun) CET to join fans worldwide as we experience the latest #DragonBall announcements together!



Check out the website for more details: https://t.co/N6BuXLTS44 pic.twitter.com/LW0dJQacbF